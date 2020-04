Hagen: Happening-Flair beim ersten Autokino auf dem Höing

„Autokino kenn’ ich nur aus alten Filmen und aus Erzählungen meiner Eltern“, sagt Nadine, die mit ihrem grauen Flitzer samt Freundin Ramona auf den Höing gefahren ist, um „mal was anderes in dieser langweiligen Zeit zu erleben“. Die 26-jährigen Frauen aus Wetter sind klassisch ausstaffiert mit Popcorn, „und eine Thermoskanne mit heißem Tee und Fleecedecken haben wir auch dabei.“

Freuen sich auf ihren ersten Filmabend im Autokino - die Freundinnen Ramona (links) und Nadine aus Wetter. Foto: Michael Kleinrensing

Die beiden Ersttäterinnen in Sachen Autokino waren am Mittwochabend zum Auftakt des viertägigen Events gekommen. Und mit dem Ablauf – genau wie die Veranstaltergemeinschaft – absolut zufrieden.

Rund 150 Besucher in 80 Autos verfolgten die Komödie „Fack ju ggöthe 3“, und alle hielten sich an die Anweisung, ihre Fahrzeuge nicht zu verlassen.

„Die UKW-Frequenz 89,4, die den Filmton über die Autoradios überträgt, haben wir erst am Dienstag von der Bundesnetzagentur genannt bekommen“, sagt Mit-Veranstalter Alex Talash.

5 x 10 Quadratmeter große Leinwand

Die viertägige Veranstaltung habe man extra auf 80 Autos, die vor der 5 x 10 Quadratmeter großen Leinwand parken, begrenzt, um den Verkehrsfluss gut steuerbar zu halten und die Anwohner zu schonen. „Wir haben einen Parcours gesteckt, der die Autos, nachdem die Einlass-Tickets gecheckt sind, vor die Leinwand leitet“, so Wladimir Tisch mit zufriedenem Blick über den Platz, auf dem alles diszipliniert verläuft.

Wurstbrötchen und Pizzabällchen

Sarah und Maximilian aus Menden, beide 18, haben es sich in ihrem blauen Skoda gemütlich gemacht – mit selbstgebackenen Wurstbrötchen und Pizzabällchen sowie Cola aus der Kühltasche.

Maximilian und Sarah, beide 18, machen es sich mit Wurstbrötchen, Pizzabällchen und Cola im eigenen Auto gemütlich. Foto: Michael Kleinrensing

„Letzte Woche waren wir in Iserlohn im Autokino und haben dort ,König der Löwen’ gesehen“, erzählt Schülerin Sarah, „die Stimmung war gut, deshalb wiederholen wir das Happening heute in Hagen.“ Ihr Freund Maximilian nickt, „in Corona-Zeiten ist es doch cool, einfach mal irgendwas zu machen und nicht nur zu Hause zu hocken.“

Bevor die Komödie um 21.15 Uhr startete, wurden kurze Werbetrailer, Firmenlogos und Grafiken auf der Leinwand gezeigt. „Wir sind stolz, dass wir die Veranstaltung, die finanziell wohl ,Plus Minus Null’ ausgehen wird, rein mit lokalen Sponsoren stemmen können“, unterstreicht Wladimir Tisch.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen erleben Autokinos derzeit ein wahres Revival. In Hohenlimburg und Herdecke werden demnächst Filme open air gezeigt, in Gevelsberg ab dem 1. Mai, das große Autokino in Iserlohn am Seilersee (auf den Platz werden bis zu 400 Autos gelassen) wird auch im Mai weiterlaufen.

Keine Tickets mehr für die drei nächsten Abende Filmstart auf dem Höing ist – je nach Einsetzen der Dunkelheit – gegen 21 Uhr. Am heutigen Donnerstag läuft die französische Komödie „Monsieur Claude 2“ auf der Leinwand, am Freitag, 1. Mai, wird die deutsche Komödie „Das perfekte Geheimnis“ und am Samstag, 2. Mai, der Spielfilm „Der Junge muss an die frische Luft“ von Hape Kerkeling gezeigt. Alle­ Filme sind ausverkauft.

Fortsetzung der Veranstaltung in Planung

Die Schausteller-Brüder Ricardo und Jeffrey Arens überlegen, das Autokino auf dem Otto-Ackermann-Platz in den kommenden Wochen weiterzuführen – größer und professioneller. Gespräche mit Hagener Behördenvertretern laufen.