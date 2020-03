Hagen-Haspe: Rewe und Drogeriemarkt eröffnen bei Brandt

Haspe. Das Gesicht des neuen Einzelhandelszentrums in Westerbauer nimmt Gestalt an: Jetzt haben auch Rewe und eine dm-Drogerie eröffnet.

Die nächste Etappe bei der Neuentwicklung der Brandt-Brache ist erreicht: Am Donnerstagmorgen haben sowohl der Rewe-Lebensmittelmarkt mit angeschlossenem Getränkeangebot als auch der dm-Drogeriemarkt an der Enneper Straße in Haspe-Westerbauer eröffnet. Damit ist das Einzelhandelsangebot an dem neuen Standort komplett. Bereits im vergangenen Jahr wurden dort ein Aldi-Discounter sowie ein Fitness-Studio eröffnet, und die Brandt-Hauptverwaltung hat mit knapp 70 Mitarbeitern ihr neues Domizil am alten Standort bezogen. Damit bleibt lediglich noch das nahezu fertiggestellt Gesundheitszentrum „PueD“ (Partner unter einem Dach) mit Anbietern unterschiedlichster Branchen sowie interessanten Wohnangeboten offen. Hier wird voraussichtlich im Frühjahr der Startschuss fallen können. Parallel dazu werden auch die Straßenbauarbeiten bis zur Stadtgrenze Gevelsberg abgeschlossen sein.