Hagen-Haspe. Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr bittet die Hagener Polizei die Bürger um Mithilfe.

Die Hagener Polizei bittet Zeugen nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr um Mithilfe: In der Zeit von Donnerstag, 23. Juli, gegen 20 Uhr, und Freitag, 24. Juli, gegen 4 Uhr, legten Unbekannte in der Klutertstraße in Haspe einen etwa 60 x 70 cm großen Stein auf die Fahrbahn.

Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen.