Hagen-Haspe: Verletzte bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Haspe. Nach einem Kellerbrand in Hagen-Haspe muss die Feuerwehr zwei Hausbewohner vorsorglich ins Krankenhaus einliefern.

Bei einem Kellerbrand am Dienstagabend in Haspe sind zwei Menschen verletzt worden. Gegen 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Oedenburgstraße gerufen. Beim Eintreffen drang Rauch aus einem Keller des Mehrfamilienhauses. Die meisten Bewohner hatten sich bereits ins Freie gerettet – ein Betroffener musste von einem Vordach mit Hilfe der Drehleiter runtergeholt werden. Zwei Personen kamen mit einem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung der Brandursache übernommen.