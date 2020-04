Hagen: Heuss-Gymnasium muss sich einen neuen Leiter suchen

Hagen. Das Theodor-Heuss-Gymnasium in Hagen ist auf der Suche nach einem neuen Schulleiter. Sven Meyhoefer hat die Schule nach drei Jahren verlassen.

Das Theodor-Heuss-Gymnasium muss sich nach einem neuen Schulleiter umsehen. Sven Meyhoefer (48) hat seinen Abschied genommen und ist zur Schulaufsicht bei der Bezirksregierung in Arnsberg gewechselt. Dort trägt der Pädagoge, der mit seiner Familie in Hagen lebt, unter anderem die Fachaufsicht für moderne Fremdsprachen. Zu seinen Aufgaben gehören Qualitätssicherung, Unterrichtsüberprüfung und Revisionsverfahren. „Ich habe das THG nicht gern verlassen und mich lange mit meiner Familie besprochen, aber ich glaube, dass ich so eine berufliche Chance nicht noch einmal bekommen würde“, begründet er seinen Abgang.

Erst seit drei Jahren am Ischeland

Meyhoefer hatte erst 2017 die Leitung am THG übernommen und damit die Nachfolge von Elke Winekenstädde angetreten, die die Schule sechs Jahren lang geführt hatte und inzwischen ein Gymnasium im sauerländischen Schmallenberg leitet.

Wer neuer Leiter am THG wird, steht noch nicht fest. Die Stelle werde zeitnah ausgeschrieben, teilte die Bezirksregierung mit, und man sei bemüht, den Posten so schnell wie möglich wieder zu besetzen. Bis es soweit ist, hat wieder einmal der stellvertretende Schulleiter Dr. Hermann Kruse die Amtsgeschäfte übernommen.