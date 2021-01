Hagen: Hobby-Autor Frank Osthoff liebt (Fremd-)Sprachen

Frank Osthoff ist in Hagen aufgewachsen, lebt aber seit Jahren in Köln. Jüngst ist sein drittes Buch erschienen.

Hagen Der in Hagen aufgewachsene Frank Osthoff hat sein drittes Buch "Stusszucker" herausgegeben. Was sich hinter dem Titel verbirgt.

Humor und der alltägliche Wahnsinn sind sein Ding. Und er hat nach eigener Aussage großen Spaß an der deutschen Sprache. Frank Osthoff, "Fast-Hagener", hat sein drittes Buch veröffentlicht. "Stusszucker", so der Titel des 52-seitigen Taschenbuches, enthält zwölf absurd-unterhaltsame Kurzgeschichten um den Antihelden Hufnagel, seine Ex-Freudin Helga, seine diktatorische Mitarbeiterin Frau Knäpplich sowie weitere Bekannte.

In Hagen aufgewachsen



Frank Osthoff ein "Fast-Hagener"? Der 49-Jährige lacht. "Ich bin in Castrop-Rauxel geboren. Als ich sechs war, zog ich mit meinen Eltern dann allerdings nach Hagen." Nach dem Besuch der Emster Grundschule wechselte er zur Ricarda-Huch-Schule und machte dort sein Abitur, "zu einigen meiner Schulkollegen von damals hab' ich noch immer einen guten Kontakt", blickt der Hobby-Autor auf seine Kindheit und Jugend an der Volme zurück.



Dann habe er ein Übersetzerstudium an der Fachhochschule Köln absolviert. „Ich bin Diplom-Übersetzer in den Fächern Englisch, Französisch und Russisch“, erläutert Frank Osthoff. Seine Liebe zu (Fremd-)Sprachen hat er also zum Beruf gemacht, "seit ein paar Jahren arbeite ich bei einer mittelständischen Firma in Köln im Export als Übersetzter, da kann ich meine Sprachkenntnisse natürlich gut einsetzen."

Freund der Kölner Kleinkunstszene



Wofür sein Herz noch schlägt? Für die Kölner Kleinkunstszene. "Seit 15 Jahren schreibe ich Texte für ,Die Zauberflöten', das ist ein mit schwulen Männern besetzter Chor", sagt der 49-Jährige.

2005 hat Osthoff sein Schreiben ausgebaut, sein erstes Buch - die Textsammlung „Biskuit-Rolle rückwärts“ - erschien 2013, sein zweites Werk „Rheinischer Reißverschlussverkauf“ im Jahre 2015.

Erstlingswerk ist Markenzeichen



Frank Osthoff sinniert: "Aber mein Erstlingswerk ist mein Markenzeichen geblieben. Deshalb habe ich auch immer noch die E-Mail-Adresse tippstelle@biskuitrollerückwärts.de."



Aber zurück zu "Stusszucker": "Eine meiner zwölf Kurzgeschichten trägt den Titel ,Stusszucker'. Der Begriff gefiel mir so gut, dass ich ihn auch als Titel für mein Buch gewählt habe." Was sich hinter dem Begriff verbirgt? "Mein tragischer Held Hufnagel betritt ein veganes Café und bestellt dort ein Stück Mohnkuchen. Die Frage ,Mit oder ohne Stusszucker?' lässt Hufnagel stutzen." Wobei Stusszucker, so Frank Osthoff weiter, wohl eine eigene Wortschöpfung sei.



Er wolle mit seinen Texten niemanden belehren, unterstreicht der Hobby-Autor, sondern Interessierten ein unterhaltsames und Nachdenken anbieten.

Buch enthält etliche Zeichnungen



Das Cover des Taschenbuches zeigt eine gedeckte Kaffeetafel, das Motiv stammt von der russischen Künstlerin Margarita Klimova. Die Zeichnungen im Buch hat Jair Diederichs erstellt. "Ich habe den Comiczeichner mal auf einer Lesung kennengelernt", erinnert sich Frank Osthoff gern an das Zusammentreffen in Köln zurück.

Weitere Infos:

Um das Taschenbuch "Stusszucker" herauszugeben, hat Frank Osthoff eigens den kleinen Verlag "Edition Denzstraße" gegründet. Das Buch (1. Auflage 2020) hat die ISBN 978-3-0006-6516-5 und kostet 12 Euro.