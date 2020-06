Hagen-Hohenlimburg: Händler zeigen sich optimistisch

Vor vier Wochen öffneten die ersten Geschäfte in NRW erstmals ihre Pforten nach dem Corona-Stillstand. Auch in Hohenlimburg begrüßten die Händler wieder erste Kunden in den Geschäften, statt einzig über Lieferdienste zu arbeiten.

Autokino an der Lenne

Die Werbegemeinschaft Hohenlimburg, zu der viele Händler in der Innenstadt gehören, zeigte in den vergangenen Wochen mehrfach Präsenz. So flimmerte etwa im Autokino an der Lenne vor den eigentlichen Kinofilmen unter anderem ein Werbefilm der Händler, mit Bildern von Geschäften aus der Hohenlimburger Fußgängerzone, musikalisch untermalt mit dem Hohenlimburg-Lied „Meine Stadt“ der Band Ring. Die Botschaft war deutlich: Kommt doch mal in die Innenstadt, ist doch ganz schön hier. Gleiches konnte man kürzlich auch in einem Beitrag auf der der Facebook-Seite der Werbegemeinschaft lesen: „Es gibt Leute, die behaupten, in der Innenstadt wäre nix los“, heißt es darin. „Die Einzelhändler und Dienstleister der Innenstadt und die Werbegemeinschaft Hohenlimburg finden aber, hier ist einiges los.“ Der Beitrag wurde mehr als 30 Mal geteilt und sorgte für viel Zustimmung in den Kommentaren. „Das war eine spontane Idee“, sagt Ulrich Elhaus, Vorstand der Werbegemeinschaft, „aber ich finde, es passt in die Zeit.“ So werde die Innenstadt häufig zu unrecht schlecht geredet, sagt er. „In welcher kleineren Innenstadt gibt es noch so viel Einzelhandel auf einem Fleck, wie bei uns?“, so Elhaus.

Kunden möchten keinen Trubel wie in Großstädten

Macht sich das auch an den Kunden bemerkbar? Wie sind die ersten geöffneten Wochen seit dem Corona-Stillstand verlaufen? „Wir sind sehr zufrieden“, blickt Elhaus auf einen erfolgreichen Monat seinen Sportgeschäftes in der Innenstadt zurück. Erfolgreicher als der Mai des Vorjahres, sagt er. „Ich habe dabei auch viele neue Kunden im Geschäft gehabt, die hatte ich noch nie vorher gesehen.“ Woran das liege, könne er nicht abschließend bewerten. „Vielleicht wollen sich manche Leute in der Corona-Zeit bewusst nicht den Trubel in den Großstädten antun.“

Extramarkt pausiert Ab April sollte wieder an jedem 1. Freitag des Monats der Extramarkt in der Innenstadt stattfinden. Noch muss dieses Zusatzangebot für den Wochenmarkt aufgrund der Corona-Situation pausieren. Ein erster neuer Termin steht noch nicht fest.

Auch gut hundert Meter vom Sportgeschäft entfernt, bei Optik Terlau an der Hohenlimburger Freiheit, ist der positive Trend bemerkbar. „Wir merken es bei uns auch deutlich, dass wir zuletzt viel mehr neue Kunden begrüßen durften“, sagt Maibritt Engelhardt, Mitinhaberin des Geschäfts. „Vielleicht haben die Leute die Innenstädte mehr für sich entdeckt, vielleicht haben sie auch nicht mehr so viel Lust auf Online-Käufe.“

Für Maibritt Engelhardt in jedem Fall eine positive Überraschung nach den Wochen des Corona-Stillstands – die sie allerdings nur mit Vorsicht genießt. „Wir müssen abwarten, wie es mit der wirtschaftlichen Situation generell weitergeht“, sagt sie mit Blick auf Konjunktur und Konsumklima. „Es kann auch sein, dass sich für uns Händler eine negative Entwicklung erst später auswirkt.“