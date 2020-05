Hagen-Hohenlimburg: Start für das Autokino an der Lenne

Hohenlimburg. Das Autokino an der Lenne startet am Freitag, 15. Mai. Derzeit laufen die Vorbereitungen noch auf Hochtouren.

Die Vorbereitungen für das Autokino an der Lenne laufen auf Hochtouren. Wenige Meter von der Kettenbrücke entfernt wurden am heutigen Mittwoch bereits Gerüst und Leinwand aufgebaut. Auch Strom- und Wasseranschluss sind installiert, der Toilettenwagen bestellt und heute sollen die nötige Technik und der Projektor folgen.

Zur Premiere am Freitag zeigt das Team den Film „Once upon a time in Hollywood“ von Regisseur Quentin Tarantino. „Mit dem Vorverkauf sind wir bisher zufrieden, aber es gibt noch Luft nach oben“, weist Norbert Höhne vom Werkhof-Team auf noch verfügbare Karten hin. Das Kulturzentrum kümmert sich federführend um die Organisation und wird dabei vom Hagener Kino Babylon unterstützt.

Jeden Tag eine Vorführung

So ist ein vielseitiges Kinoprogramm entstanden, das neben aktuellen Hollywood-Filmen wie „Joker“ und „Knives Out“ auch Musikfilme wie „Bohemian Rapsody“ und „Lindenberg – Mach dein Ding“ auf die Leinwand an der Lenne bringt.

Ein kreativer Kopf: Norbert Höhne. Foto: Volker Bremshey

Nach der Premiere gibt es bis einschließlich 24. Mai werktags je eine Vorführung nach der Dämmerung und freitags und samstags dazu noch je eine Spätvorstellung, die erst gegen Mitternacht beginnt. Darüber hinaus soll das Kinoerlebnis auch durch ein kleines Rahmenprogramm begleitet werden.

So ist für den 22. Mai, vor der Vorführung des Ruhrpott-Klassikers „Bang Boom Bang“, ein kleines Cover-Rock Konzert der Band „Halber Liter“ geplant. Am 24. Mai soll um 17 Uhr ein Gottesdienst auf dem Gelände stattfinden. Zudem sollen Scheinwerfer an den Bäumen für besonderes Flair sollen, um das Ambiente am Lenne-Ufer im Weinhof für das Autokino in Szene zu setzen.

Verlängerung ist denkbar

Soweit die Pläne aktuell. Denn eine Verlängerung des Autokinos über den 24. Mai hinaus sei denkbar, sagt Höhne. „Wir schauen, wie das Kino bis dahin angenommen wird.“

Im Zuge der Corona-Situation und dem damit verbundenen Stillstand des Kulturbetriebs was das Team vom Werkhof vor ein paar Wochen mit der Idee vorgeprescht, ein Autokino an der Lenne aufzubauen.

Erfahrungen aus der Vergangenheit gibt es nicht. „Wir haben zwar schon mal Filme im Kulturzentrum gezeigt, aber das war eine Kleinigkeit verglichen mit einem Autokino“, sagt Norbert Höhne und verweist allein auf die Maße des notwendigen Gerüsts für die Leinwand: 10 Meter hoch und 12 Meter breit. Mit allzu großer Lärmbelästigung für die Anwohner sei derweil nicht zu rechnen. „Der Ton der Filme wird über UKW-Radio übertragen und auch die Band „Halber Liter“ spielt Ihre Musik nicht über Boxen, sondern der Ton kommt über das Autoradio zu den Besuchern.“

Das Programm bis zum 24. Mai im Gesamtüberblick Freitag, 15. Mai, 21 Uhr: Once upon a Time in Hollywood; Samstag. 16. Mai, 21 Uhr: Der Junge muss an die frische Luft und um 24 Uhr Nachtvorstellung: Joker; Sonntag, 17. Mai, 21 Uhr: Das perfekte Geheimnis; Montag. 18. Mai, 21 Uhr:Parasites; Dienstag. 19. Mai, 21 Uhr: Bohemian Rhapsody; Mittwoch, 20. Mai, 21 Uhr: The Hustlers. Donnerstag, 21. Mai, 21 Uhr: Udo Lindenberg; Freitag, 22. Mai, 21 Uhr:Bang Boom Bang und um 24 Uhr : 5 Zimmer, Küche, Sarg; Samstag. 23. Mai, 21 Uhr: Känguru Chroniken und um 24 Uhr Nachtvorstellung: Knives out; Sonntag, 24. Mai, 21 Uhr: The peanut butter Falcon.

Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitungen zeigt sich Höhne zufrieden. Er freue sich auf den Premieren-Abend, wenn das Autokino an der Lenne losgeht. „Das wird gut.“

Karten für die Filmvorführungen kosten 18 Euro pro Fahrzeug (max. 2 Personen plus Kinder). Die Tickets gibt es im Internet unter www.werkhof-kulturzentrum.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen des Kulturzentrums: dem Reisebüro Sikorski, der Hohenlimburger Buchhandlung, bei Lotto Totto Marx, Möllerstraße 17, sowie in der Buchhandlung am Hagener Rathaus, Marienstraße 5.