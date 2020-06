Hagen: Holländische Kinderbekleidung im Emster Ladenhof

Hagen-Emst. Jasmin Depalma hat im Emster Ladenhof ein Kinderbekleidungsgeschäft eröffnet. Dort bietet sie holländische Marken an.

Einen komplizierteren Start hätte sie sich kaum vorstellen können: Am 2. März feierte Jasmin Depalma mit ihrem Kindergeschäft im Emster Ladenhof Neueröffnung, nur wenige Tage später musste sie aufgrund der Corona-Krise schließen. „Aber nun blicke ich nach vorn. Am 20. April durfte ich meinen Laden ja wieder öffnen. Und so langsam registrieren die Leute hier im Viertel, dass dort, wo bis vor wenigen Monaten noch der Hundefriseur ,Honey’s Grooming’ ansässig war, nun Bekleidung angeboten wird“, sagt die gebürtige Emsterin.

Öffnungszeiten des Shops Derzeitige Öffnungszeiten: montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 10 bis 12.30 Uhr sowie montags, dienstags und freitags auch nachmittags.

Bei „JD Clothes and Kids“ gibt es Bekleidung für Mädchen und Jungen in den Größen 86 bis 152. „Ich spreche gezielt Eltern von Klein- und Grundschulkindern an“, sagt Jasmin Depalma. Außerdem im Sortiment: eine kleine Auswahl an Damenoberbekleidung im Casual Style.

Neu im Emster Ladenhof: das kleine Geschäft „JD Clothes and Kids“. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Aber zurück zur Kindergarderobe, die Jasmin Depalma ausschließlich in Holland bezieht. „Ich bin froh, dass ich mit drei holländischen Lieferanten vertragseinig geworden bin. Die Kindermarken, die ich anbiete, sprechen mit ihren Farben und Mustern Kinder an und haben einen fairen Preis.“ https://www.wp.de/staedte/hagen/frischmarkt-jetter-in-hagen-emst-schliesst-nach-33-jahren-id216227773.html

Was sie an den Marken DJ Dutch Jeans, Koko Noko und Dirkje – allesamt lässige Streetwear-Labels – mag? „Die Holländer achten auch bei Kinderbekleidung unheimlich auf Details und bieten praktische Sets - zum Beispiel Shirts mit passenden Leggings oder Boleros - an.“ Vor wenigen Tagen sei es zu einem weiteren Vertragsabschluss mit einem holländischen Lieferanten – Noppies - gekommen, „der bietet Top-Garderobe für Kleinkinder an, ich ordere gerade ein paar Modelle“, freut sich Jasmin Depalma, die selbst zwei Kinder hat und mit ihnen häufig nach Holland zum Einkaufen fährt. https://www.ikz-online.de/staedte/hagen/hagen-peek-cloppenburg-schliesst-abteilung-fuer-kindermode-id228345191.html

Die gelernte Arzthelferin (Depalma: „Mode war schon immer meine große Leidenschaft“) hat bis Oktober 2019 ein kleines Bekleidungsgeschäft (Shop-in-Shop) in der Freiheitsstraße in der Hohenlimburger Innenstadt geführt.

Der frei gewordene Shop im Emster Ladenhof kam ihr sehr gelegen, „wir wohnen schließlich Am großen Feld – also nur fünf Minuten zu Fuß vom neuen Laden entfernt.“