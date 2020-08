Hagen: Im Wasserlosen Tal regnet es 50- und 100-Euro-Scheine

Hagen. In Hagen hat es Geldscheine geregnet, weil ein Gastronom sein Portemonnaie auf dem Autodach vergessen hatte. Dann griff ein ehrlicher Finder zu.

Es regnet ja nicht so oft Geld vom Himmel in der finanzgeplagten Stadt Hagen. Und wenn doch, dann muss es doch ein wahrer Glücksfall sein.

So wie am Dienstag im Wasserlosen Tal. Da purzelten die 50- und 100-Euro-Scheine nur so auf die Straße. Und ein Ehepaar, das des Weges kam, traute seinen Augen kaum. Schein für Schein sammelt es ein, bis es auf eine Geldbörse stieß, die einen Ausweis erhielt. Und weil Finder und Sammler sehr ehrlich waren, klingelte eine nette Polizistin schon kurze Zeit später bei Innenstadt-Gastronom Thomas Bielefeld an der Türe.

Ein Gratis-Essen für die ehrlichen Finder

Der wollte mit seinem Twizzy seiner Schwiegermutter einen Salat vorbeibringen. Und hatte das Portemonnaie aufs Dach des flotten E-Zweisitzers gelegt.

Die Finder dürfen sich jetzt auf ein Essen freuen . . .