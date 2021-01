Unfall in Hagen Hagen: Junge (5) an der Rathausstraße von Opel angefahren

Ein Kind ist bei einem Unfall in der Hagener Innenstadt verletzt worden. Ein Fahrzeug stieß mit ihm zusammen.

Hagen-Mitte. Am Märkischen Ring wurde am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein

5-jähriger Junge bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 63-Jährige war mit ihrem

Opel in Fahrtrichtung der Rathausstraße unterwegs. Auf Höhe einer Ampel stieß

sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Kind zusammen, das die Fahrbahn

überqueren wollte. Der 5-Jährige wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung untersucht und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden.