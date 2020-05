Hagen: Junge Bühne Lutz darf im Juni wieder spielen

Hagen. Das Hagener Kinder- und Jugendtheater Lutz darf Anfang Juni wieder an den Start gehen.

Das Kinder- und Jugendtheater Lutz darf den Spielbetrieb Anfang Juni wieder aufnehmen. Dies gab jetzt der Krisenstab der Stadt Hagen bekannt. Das Sicherheitskonzept der Spielstätte für junges Publikum konnte die Mitglieder des Corona-Krisenstabes überzeugen. „Mir sind bestimmt 100 Zentner­ Steine vom Herzen gefallen, als ich von der positiven Entscheidung erfahren habe“, sagt Anja Schöne.

Die Leiterin des Lutz betont, dass auch das Team des jungen Theaters in den letzten Wochen viel Online-Theater geboten hätte, „doch gerade Kinder- und Jugendtheater lebt vom Live-Erlebnis“.

Das junge Publikum mache sich viel bemerkbarer als Zuschauer gesetzteren Alters, „und dieser Austausch hat uns total gefehlt.“

Maximal 30 Besucher erlaubt

In Nicht-Corona-Zeiten dürfen 150 Besucher im Lutz Platz nehmen, ab Anfang Juni maximal 30 Gäste. „Natürlich kann die Kostenrechnung bei so geringer Zuschauerzahl nicht aufgehen, doch der Nutzen, wieder spielen zu dürfen, ist für uns immens groß“, sagt Anja Schöne und fügt an: „Allerdings können wir es nicht durchhalten, die komplette nächste Spielzeit vor dermaßen ausgedünnten Reihen aufzutreten.“

Die Lutz-Leiterin hat bereits vor einigen Tagen damit begonnen, alle Produktionen für die junge Bühne den neuen Vorschriften anzupassen, „wir halten uns an sämtliche Sicherheitsauflagen und Hygienemaßnahmen – auf der Bühne wie im Zuschauerraum.“

Theaterkasse wieder geöffnet Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse, die am Dienstag, 2. Juni, wieder öffnet (dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr, keine Abendkasse) und unter 207-3218. „Der fliegende Koffer“ für Kinder ab zwei läuft am 7. Juni um 11 Uhr im Lutz, „Transform-Mates“ für Besucher ab 12 Jahren am 14. Juni um 15 Uhr und „Sternenstaub“ läuft am 16. Juni um 10 Uhr. Als Abendvorstellung wird Büchners Klassiker „Woyzeck“ am 19. Juni um 19.30 Uhr für Jugendliche ab 14 gezeigt. „Mit unseren mobilen Stücken­ dürfen wir auch momentan Schulen besuchen und dort spielen“, unterstreicht Anja­ Schöne.​

Wie man sich einen Besuch im Lutz ab dem 7. Juni (da wird die erste Produktion wieder live auf der Bühne gespielt) vorstellen kann?

„Normalerweise herrscht bei uns freie Platzwahl, nun ist der Einlass aber geregelt und wir führen unsere Gäste - meist Familien - persönlich zu den Plätzen“, so Schöne. Auf dem Weg zu den Sitzplätzen müssen die Besucher (auch Kinder ab sechs Jahren) einen Mund-Nasenschutz tragen, „am Platz während der Vorstellung dürfen dann aber alle­ ihre Maske abnehmen.“

Anja Schöne hat für die ersten Wochen nach der Wiedereröffnung extra kurze Stücke ohne Pause ausgewählt, um Unruhe und Kontakt im Zuschauerraum zu vermeiden. „Und ich habe bewusst Produktionen ausgesucht, bei denen Veränderungen beim Spielen und in der Kulisse leicht umzusetzen sind.“

Musikerinnen hinter Plexiglaswand

Ein Beispiel? „Bei ,Sternenstaub’, einem Stück für Kinder ab zwei Jahren, agiert Schauspielerin Anne Schröder eh allein auf der Bühne. Sie wird von zwei Musikerinnen begleitet, die nun hinter einer Plexiglaswand sitzen.“ Und Szenen in Stücken, in denen körperliche Nähe wichtig ist, werden als Kurzvideos eingespielt.

Während der Proben und auch bei fast allen Aufführungen tragen die Schauspieler künftig Plastikvisiere, „häufig gelingt es , die Visiere thematisch in die Inszenierung einzubauen. Wie beim Verwandlungsstück ,Transform-Mates’, in dem mit Science-Fiction-Elementen gespielt wird“, erläutert Anja Schöne.