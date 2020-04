Hagen: Junge Frau bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Hagen. Eine 18-Jährige ist am Mittwoch in Hagen aus dem Fenster gestürzt. Dabei verletzte sie sich schwer. Die Polizei musste Schaulustige fernhalten.

Eine 18-jährige junge Frau ist am Mittwochabend um 19.10 Uhr aus dem Fenster im ersten Geschoss eines Wohnhauses in der Minervastraße in Hagen unweit der Aldi-Filiale in Wehringhausen gefallen. Die junge Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Sturz geschah aus einer Höhe von sechs Metern. Die Frau musste kurze Zeit später mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Dortmund geflogen werden.

Die Polizei hatte Mühe, Schaulustige von der Unfallstelle fernzuhalten. Die Beamten waren daher mit zahlreichen Kräften im Einsatz.