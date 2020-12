Hagen: Kiosk-Einbrecher werden durch Anwohner gestört

Einbrecher haben versucht, in einen Hagener Kiosk einzubrechen (Symbolfoto)

Hagen Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein. Anwohner bemerkten die Täter und riefen die Polizei. Die Einbrecher sind flüchtig.

Mittwoch in den frühen Morgenstunden versuchten Unbekannte, in einen Kiosk in der Frankfurter Straße einzubrechen. Eine Frau hörte gegen 2 Uhr, wie eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde und verständigte umgehend die Polizei. Die Täter flüchteten aufgrund der aufmerksam gewordenen Anwohner, noch bevor sie etwas aus dem Kiosk entwenden konnten. Eine eingeleitete Fahndung durch Polizeikräfte blieb ohne Erfolg.

Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Bei den Einbrechern handelt es sich um zwei oder drei Täter. Eine männliche

Person trug eine helle Winterjacke mit einer Kapuze. Die zweite, ebenfalls

männliche Person trug eine helle Jacke, ein dunkles Basecap und einen Rucksack.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise durch

Zeugen: "Bitte melden Sie sich unter der 02331/9862066, wenn Sie sachdienliche

Angaben machen können."