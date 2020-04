Hagen: Kultur-Event-Reihe „Muschelsalat“ für Sommer abgesagt

Das Highlight des Hagener Kultursommers, der Muschelsalat, fällt in diesem Sommer aufgrund der Corona-Vorgaben ins Wasser. „Wir gehen derzeit von der Absage des Muschelsalats aus, wollen aber noch auf eine schriftliche Vorgabe seitens des Landes bezüglich Veranstaltungen warten“, erklärt Stadtsprecherin Clara Berwe auf Nachfrage unserer Zeitung.

An wechselnden Standorten im Stadtgebiet

Die bei zahlreichen Hagener Kulturfreunden beliebte „mittwochs, umsonst und draußen“-Veranstaltung hätte in diesem Jahr zum 34. Mal stattgefunden. Sieben Open-Air-Events hätten vom 8. Juli bis zum 19. August erfahrungsgemäß jeweils Hunderte Besucher zu wechselnden Standorten im Stadtgebiet gelockt. Im letzten Jahr kamen zu den Konzerten und Theaterinszenierungen unter freiem Himmel insgesamt gut 8000 Zuschauer.

Aufgrund der Vorgaben des Landes in der Corona-Zeit (Großveranstaltungen sind bis Ende August untersagt) wird die vom Hagener Kulturbüro organisierte und von etlichen Sponsoren wie dem Verein Muschelsalatretter unterstützte Kulturreihe in diesem Jahr nun aber ausfallen. „Ob das vom Fachbereich Kultur für die Event-Reihe 2020 zur Verfügung gestellte Geld sowie zugesagte Sponsorengelder eingefroren werden, kann momentan noch nicht gesagt werden“, so Clara Berwe.

Auch das Schwarz-Weiß-Bunt-Festival, das für Toleranz und Offenheit unter den Bürgern wirbt und vom 4. Juni bis 7. Juli stattgefunden hätte, werde, so die Stadtsprecherin, abgesagt.