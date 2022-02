Eine Ladendiebin in Hagen verstaute die Beute in ihrem BH - ein Ladendetektiv alarmierte die Polizei (Symbolbild).

Polizeibericht Hagen: Ladendiebin verstaut gestohlene Waren in ihrem BH

Hagen. Pflegeprodukte und Süßigkeiten im Wert von 33,43 Euro hat eine Ladendiebin in Hagen in ihrem BH verstaut. Ein Ladendetektiv bemerkte den Beutezug.

Ungewöhnliches Versteck: Eine Ladendiebin in Hagen hat ihre Beute am Freitagmittag in ihrem BH verstaut. Der Supermarkt-Detektiv bemerkte die Frau, die sich nach Polizeiangaben „sehr auffällig“ verhielt.

Bei genauerer Beobachtung stellte er fest, dass die 30-Jährige verschiedene Waren aus den Regalen entnahm und diese unter ihrem T-Shirt verstaute. Nachdem die Frau das Geschäft verlassen hatte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach der Detektiv sie an und informierte die Polizei.

Bei der polizeilichen Überprüfung wurden Süßigkeiten, eine Handlotion und Maniküre Produkte im Gesamtwert von 33,43 Euro bei der Frau aufgefunden. Die Ware hatte sie gleichmäßig verteilt in ihrem BH versteckt. Gegen die Frau wurde Strafanzeige erlassen, die Produkte blieben im Geschäft.

