Hagen: Lange Staus rund um MVA und Kompostierungsanlage

Hagen. Lange Staus bilden sich am Samstagmorgen vor der Sperrmüllabgabe in Hagen. Der HEB bewältigt den Ansturm nach und nach.

Hagen mistet aus. Und das nach Wochen in der Corona-Krise offenbar so richtig. Rund um die Müllverbrennungsanlage Am Pfannenofen (Sperrmüll) und um die Kompostierungsanlage haben sich am Samstagmorgen lange Schlangen gebildet. So staute sich in der Donnerkuhle, wo an diesem Samstag Grünschnitt kostenlos abgegeben werden kann, die Schlange der Wartenden bis weit die Hohenlimburger Straße hinab. Ein ähnliches Bild zeigte sich rund um die Müllverbrennungsanlage.

„Wir haben im Vorfeld mit einem solchen Ansturm gerechnet“, sagt Jacqueline Jagusch, Sprecherin des Hagener Entsorgungsbetriebs. „Wir haben unser Personal aufgestockt, so dass wir dem Ansturm gerecht werden können. Wir haben den Ablauf akribisch durchgeplant, um alle Hygienevorschriften einhalten zu können und die Sicherheit der Kunden und unserer Mitarbeiter zu gewährleisten.“

Ansturm wir nach und nach abgearbeitet

Hagen mistet in der Corona-Krise aus: Viele Bürger nutzen den Samstagmorgen, um Sperrmüll loszuwerden. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Auch an Tagen, an denen in der Donnerkuhle gehäckselt werde, komme es vor Öffnung der Anlage bereits zu langen Schlangen. „Dieses mal dürften die aber noch länger sein“, so Jacqueline Jagusch. „Wir haben uns aber ganz bewusst entschieden, Grünschnitt an der Donnerkuhle anzunehmen, weil es hier auch Flächen für jene gibt, die warten müssen.“

Der Andrang werde nun nach und nach abgearbeitet. „Die Kunden müssen ein bisschen Geduld mitbringen“, sagt Jacqueline Jagusch, „aber bislang läuft alles sehr vernünftig und sehr gesittet ab.“ Noch bis 16 Uhr wird Sperrmüll angenommen, bis 12.30 Uhr kann Grünschnitt kostenlos abgegeben werden. Darüber hinaus weist Jacqueline Jagusch darauf hin, dass ab Montag wieder Grünschnitt zu den regulären Zeiten gegen eine geringe Gebühr angenommen werde (7.30 Ur bis 12 und 12.45 bis 15.30 Uhr).

Annahme von Sperrmüll bis 16 Uhr

Für private Anlieferer aus Hagen mit einem Pkw bis zu einer Höhe von 1,80 Meter (keine Kastenwagen und Anhänger) bietet der HEB am Samstag, 25. April, noch bis 16 Uhr auf dem Gelände am Hameckepark gegenüber der Müllverbrennungsanlage (Am Pfannenofen) die Möglichkeit, Sperrmüll abzugeben. Pro Pkw wird hier eine Pauschale von 10 Euro berechnet. Der HEB bittet darum, möglichst bargeldlos (keine Kreditkarte) zu zahlen oder Bargeld passend bereit zu halten. Die Ausgabe von Wechselgeld ist nicht möglich.