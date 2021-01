Hagen: Lina Emilia Marianne ist das erste Baby 2021

Hagen 1248 Kinder erblickten 2020 im AKH das Licht der Welt, darunter 18 Zwillingspärchen. Lina Emilia Marianne ist das erste Baby 2021

In diesem Jahr ließ das erste Baby in Hagen etwas Zeit – aber dann: Am 2. Januar 2021 um 3.39 Uhr erblickte Lina Emilia Marianne Lange gesund und munter das Licht der Welt im Agaplesion Allgemeinen Krankenhaus Hagen (AKH). Sie ist der 53 Zentimeter große und 3400 Gramm schwere Stolz von Mama Wabilia und Papa Fidel Lange, die sich nun über ihre vierte Tochter freuen können. So warten zu Hause noch drei große Schwestern auf die kleine Lina.

1248 Kinder im AKH geboren

Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 1248 Kinder im AKH das Licht der Welt, darunter auch 18 Zwillingspärchen. Einmal mehr hatten auch in der Jahresstatistik 2020 die Jungs die Nase vorn, wenn auch deutlich knapper als in den Jahren zuvor: 625 männliche Neugeborene standen 623 weiblichen gegenüber.

Übrigens: Der Wochentag, an dem in Hagen die meisten Babys auf die Welt kamen, war diesmal ein Freitag (210 Neugeborene), dicht gefolgt von Donnerstag und Dienstag (je 208). Die meisten Kinder kamen im August auf die Welt. Das Hagener Krankenhaus verfügt über ein zertifiziertes

Von dieser langjährigen Erfahrung profitieren auch alle reifen Neugeborene. Die umfassende medizinische und persönliche Betreuung dieser Babys und ihrer Eltern steht dabei im Mittelpunkt der täglichen Arbeit in der Geburtshilfe.