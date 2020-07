Die Polizei hat die Ermittlungen zu einer Körperverletzung in Hagen aufgenommen.

Blaulicht Hagen: Männer prügeln sich an Autowaschanlage

Hagen. Ein Streit auf dem Gelände einer Hagener Autowaschanlage eskaliert: Ein 32-Jähriger wird leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch ist es auf dem Gelände einer Autowaschanlage in der Wehringhauser Straße zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 32-Jähriger mit einem anderen Mann in Streit.

Zeugin ruft die Polizei

Die beiden hatten zunächst eine verbale Auseinandersetzung, im weiteren Verlauf wurde der Hagener jedoch mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt.

Als eine 57-jährige Zeugin hinzukam und die Polizei verständigte, stieg der Unbekannte in sein Fahrzeug und flüchtete. Er konnte wie folgt beschrieben werden: circa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02331/9862066 um Hinweise durch Zeugen.