Haßley. Eine 48-Jährige hat sich auf Haßley mit ihrem Mercedes überschlagen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hagen: Mercedes überschlägt sich auf Haßley

Eine 48-jährige Frau hat sich in ihrem Mercedes an der Haßleyer Straße überschlagen.

Am heutigen Mittwoch, 5. Februar, gegen 6.40 Uhr fuhr die Frau die Kattenohler Straße in Richtung Haßleyer Straße entlang. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie rutschte eine Böschung hinab. Das Auto überschlug sich dabei einmal, kam jedoch auf allen vier Reifen zum Stillstand, so dass die 48-Jährige alleine aussteigen konnte.

Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Mercedes musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die Polizei musste die Kattenohler Straße und somit auch die Zufahrt zum Pendlerparkplatz während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für 45 Minuten sperren. Es kam zu leichten Verkehrsstörungen. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.