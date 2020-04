Hagen: Mitarbeiter des Josefs-Hospitals mit Corona infiziert

Altenhagen. Corona-Infektionen in der Belegschaft des St. Josefs-Hospitals in Altenhagen. Die Klinik reagiert und hatte schon vorher Maßnahmen ergriffen.

Im St. Josefs Hospital in Hagen haben sich Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, das bestätigt Prof. Dr. Hubertus Köller, Ärztlicher Direktor des Katholischen Krankenhauses und Mitglied des Krisenstabs Corona, auf Nachfrage unserer Redaktion. „Es haben sich Mitarbeiter mit typischen Beschwerden einer Atemwegserkrankung mit Fieber und Husten krank gemeldet“, sagt er.

Die Betroffenen wurden umgehend freigestellt. Köller teilt ebenfalls mit, dass die Mitarbeiter erfreulicherweise nur wenig von der Infektion betroffen sind und daher durch den Hausarzt bzw. das Fieberzentrum behandelt werden können. So müsse keiner von ihnen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen und behandelt werden. Zurzeit befinden sich die Betroffenen in häuslicher Quarantäne. Zur Diagnosesicherung wurden entsprechende Abstriche abgenommen. Die Dauer der Quarantäne und auch die Notwendigkeit, nicht wieder im Krankenhaus zu arbeiten, richte sich nach dem Verlauf der Erkrankung und erfolge in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, sagt Prof. Dr. Köller weiter.

Im St. Josefs Hospital gibt es viele Schutzmaßnahmen

Im St. Josefs Hospital gibt es viele Schutzmaßnahmen, um Personal und Patienten vor dem Coronavirus zu schützen. „Wir haben im Katholischen Krankenhaus eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes sowohl in der Versorgung mit Patienten und auch im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen eingeführt und entsprechende spezielle Hygienemaßnahmen eingeführt.“ All diesen Schutzmaßnahmen sei es zu verdanken, dass auf den Stationen, auf denen die betroffenen Mitarbeiter gearbeitet haben, keine Patienten betroffen sind.

Dass sich die Kollegen im St. Josefs Hospital mit der Covid-19-Infektion angesteckt haben, hält der ärztliche Direktor für unwahrscheinlich. Das Krankenhaus versorge zwar, wie alle Krankenhäuser, Patienten, die unter der Krankheit leiden. Allerdings gehe man aufgrund der Nachverfolgung der möglichen Infektionswege nicht davon aus, dass sich die Mitarbeiter bei Patienten des eigenen Hauses angesteckt haben.„Wir haben erneut alle Mitarbeiter zur besonderen Vorsicht aufgerufen und darauf hingewiesen, dass entsprechend den allgemeinen Empfehlungen niemand mit Zeichen einer Infektion, insbesondere Fieber oder Zeichen eines Atemwegsinfektes, zur Arbeit kommt.“

Infizierte Mitarbeiter nicht auf Stationen, wo Corona-Patienten behandelt werden

Die infizierten Mitarbeiter sollen laut Köller nicht auf den Stationen tätig gewesen sein, auf denen sich Patienten mit Covid 19 befinden und auch keinerlei Kontakt zu diesen gehabt haben. Nun gilt erneut besondere Vorsicht und besonderer Schutz auf den Stationen, wo das Coronavirus behandelt wird.„Wir haben sowohl im St.-Johannes- also auch St.-Josefs-Hospital spezielle Stationen für Patienten mit Infektionserkrankungen eingerichtet und haben auch Vorsorge getroffen, dass diese Patienten bis zur endgültigen Klärung der Diagnose in separaten Bereichen unter intensivierten Schutzmaßnahmen versorgt und behandelt werden“, sagt Prof. Dr. Köller abschließend.

Zuletzt war das Allgemeine Krankenhaus am Buschey von einem Corona-Fall in der Belegschaft betroffen gewesen. Ein Mitarbeiter der Kinderklinik hatte sich infiziert. Die Kinderklinik wurde daraufhin unter Quarantäne gesetzt. Schon seit ende März ist die Quarantäne aber wieder aufgehoben am AKH.