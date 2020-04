Hagen: Mordkommission ermittel nach Bluttat

Hagen. Durch einen Messerstich ist in Hagen ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Hagener Innenstadt hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Das Opfer einer Messerstecherei ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei war es bereits am vergangenen Donnerstag zu einem handfesten Streit zwischen zwei Kontrahenten gekommen. Dabei droschen die Protagonisten offenkundig mit Fahrradketten aufeinander ein. Die Auseinandersetzung eskalierte dann am Freitagabend gegen 22 Uhr auf der Badstraße als dort gleich zwei Personengruppen aufeinandertrafen. Der Streit gipfelten darin, dass ein 19-Jähriger ein Messer zog und auf einen Gleichaltrigen einstach. Anschließend liefen die Beteiligten in verschiedene Richtungen davon.

Diensthund entdeckt Tatwerkzeuge

Im Rahmen einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Flüchtenden allerdings alle aufgegriffen werden. Der schwer verletzte 19-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es bestand Lebensgefahr. Den Tatverdächtigen nahmen die Beamten vorläufig fest. Mit Hilfe eines Diensthundes konnten mutmaßliche Tatwerkzeuge, Fahrradketten, sichergestellt werden. Das Messer blieb jedoch verschwunden. Der Verletzte, der mittlerweile außer Lebensgefahr ist, war am Wochenende noch nicht vernehmungsfähig.

Der Haupttäter wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Hagener Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen.