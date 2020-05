Hagen: Nach Bluttat im Advent kommt es jetzt zum Prozess

Nach mehrmonatigen Ermittlungen landet jetzt die Bluttat von Emst, die am ersten Adventssonntag des vergangenen Jahres für Aufsehen gesorgt hatte, vor dem Hagener Landgericht. Ein 37-jähriger Hagener muss sich ab Mittwoch, 13. Mai (Saal 201, 9.30 Uhr) wegen Totschlags verantworten.

Dem Ex-Berufssoldaten wird vorgeworfen, in der Nacht zum 1. Dezember 2019 in seiner Wohnung an der Gerhart-Hauptmann-Straße seinen besten Freund (37) erschossen zu haben. Als Sportschützen hatten die beiden Männer Waffen als gemeinsames Hobby.

Mit Freund gezecht

Das Opfer soll den Angeklagten am Vorabend mit einer Flasche Wodka an der Hand besucht haben. Im Laufe der Nacht soll aus bislang noch völlig ungeklärten Motiven – der U-Häftling schweigt zu den Umständen – der 37-Jährige vom Sofa aus zunächst fünf Schüsse mit einer Pistole von vorne auf seinen stehenden Gegenüber abgegeben haben. Zwei Schüsse sollen diesen verfehlt haben, einer traf ihn ins Bein, ein weiterer in den Bauch (Magendurchschuss) sowie einer in die Brust, wobei Lunge und Herzbeutel getroffen wurden. Danach, so die Anklage, stand der Beschuldigte auf, trat seinen Freund zu Boden, so dass dieser auf dem Bauch lag, und gab noch zwei weitere Schüsse ab, die in den Rücken und Hinterkopf eindrangen. Bei den letzten vier Schüssen unterstellt die Staatsanwaltschaft eine Tötungsabsicht.

Einige Stunden nach der Tat wählte der Angeklagte selbst den Notruf der Polizei.