Hagen: „Niemand muss sich schämen, um Hilfe zu bitten“

Hagen. Ein breites Netzwerk bietet kostenlose Unterstützung für Suchterkrankte und Angehörige. Zwei Betroffene geben persönliche Einblicke.

Evas* Alkoholsucht begann schleichend. Anfangs war es nur ein Glas Rotwein am Abend zur Entspannung, irgendwann dann fünf Flaschen Bier. Sich Hilfe zu suchen, ist der 55-Jährigen nicht leicht gefallen: „Es ist schwer, sich einzugestehen, dass man es alleine nicht schafft. Das fühlt sich erst mal an wie eine Niederlage.“ Für sie sei der Kontakt zur Suchtberatung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) dann aber der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung gewesen.

Die Suchtberatung der AWO ist Teil eines breiten Netzwerks an kostenlosen Hilfsangeboten in Hagen. Dabei hat jede Einrichtung ihre eigenen Schwerpunkte gesetzt: Das Blaue Kreuz berät Menschen, die von einer Alkohol-, Medikamenten- und Glücksspielsucht betroffen sind. An den Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Hagen können sich neben Suchterkrankten auch Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen wenden. .

So können die Einrichtungen helfen

Neben der eigentlichen Suchtberatung unterstützen die Einrichtungen Betroffene beispielsweise auch bei Antragstellungen oder bei drohender Wohnungslosigkeit. Neben den Betroffenen selbst können sich auch Angehörige an die Beratungsstellen wenden.

„Zu Beginn steht bei uns immer ein Erstgespräch, um zu sehen, welche Art von Hilfe im Einzelfall geeignet ist. Das kann der Austausch in der Gruppe sein, eine Einzelberatung oder auch die Vermittlung in weitergehende Therapien“, erklärt Carina Hegenscheid, Suchtberaterin bei der AWO. „Manchmal bleibt es bei einem Beratungsgespräch, andere Betroffene begleiten wir über Monate oder Jahre hinweg.“ Neben Alkohol- und Medikamentenabhängigen finden bei der AWO auch Menschen mit einer Kauf- oder Mediensucht sowie mit Essstörungen Hilfe.

Unterstützung auch bei Essstörungen

Auch Charlotte* hat sich vor rund zweieinhalb Jahren mit ihrer Essstörung an die Suchtberatung der AWO gewandt. Bereits seit 25 Jahren leidet sie an Magersucht und Bulimie. Dabei wechselten sich schwere Krankheitsphasen mit Monaten ab, in denen sie vergleichsweise normal essen konnte. „Ich hatte lange das Gefühl, dass ich gar nicht krank genug bin, um einen Therapieplatz in Anspruch zu nehmen“, sagt die 42-Jährige.

Für Charlotte und Eva hat die Suchtberatung als Brücke hin zu weiteren Angeboten fungiert. Eva hat inzwischen vier Monate in stationärer Therapie verbracht, um ihre Alkoholsucht in den Griff zu bekommen, und nimmt nun zur Nachsorge an den Gruppen- und Einzelgesprächen der AWO-Suchtberatung teil. „Im ersten Jahr ist die Rückfallquote am höchsten. Ich bin froh, dass ich nicht plötzlich ganz auf mich allein gestellt bin“, betont sie.

Charlotte hat eine Psychotherapie begonnen und nimmt parallel das Beratungsangebot der AWO in Anspruch. „Diese zweigleisige Lösung ist für mich Gold wert“, sagt sie. „Bei der Therapie gehe ich den Ursachen für meine Erkrankung auf den Grund. Bei der AWO kann ich konkret über meine Essstörung sprechen und bekomme dadurch zusätzliche Hilfestellungen.“

Keine falsche Angst vor Ablehnung

Die beiden Frauen sind sich einig: „Niemand muss sich dafür schämen, um Hilfe zu bitten.“ Ihre anfängliche Angst vor Ablehnung sei unbegründet gewesen. „Die Menschen in den Einrichtungen arbeiten täglich mit Suchterkrankten zusammen und verurteilen niemanden. Man muss sich trauen und die helfende Hand ergreifen“, weiß Charlotte heute.

* Name geändert

