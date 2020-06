Hagen: Noch 28 Wochenenden bis zum nächsten Weihnachten

Hagen. Was macht den Reiz unserer Wochenenden aus? Darüber denkt Markus Ehrhardt, Gemeindereferent Am Hagener Kreuz, in diesem Gastbeitrag nach.

Wie? Ein ganz normales Wochenende? „Ich hangele mich gerade von Wochenende zu Wochenende.“ Diesen Satz habe ich in den letzten Wochen bestimmt fünfmal gehört. Von unterschiedlichen Personen. Klar, es war ja auch die Zeit der langen Wochenenden: Ostern, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten. Immer­ wieder verwandelten sich in der letzten Zeit Werktage in arbeitsfreie Feiertage und schenkten uns Zeit für die Menschen und Dinge, die uns wichtig sind. Zwischen all den langen Wochen­enden ­ kommt dieses „ganz gewöhnliche Wochenende“ beinahe schon zu kurz daher!

Was macht den Reiz unserer Wochenenden aus? Warum lieben wir sie so?

Wahrscheinlich ist es die Möglichkeit zu einem selbstbestimmteren Leben. Viele entscheiden dann nämlich selbst, wann der Wecker klingelt – oder ob überhaupt. Weniger äußere Vorgaben und Verpflichtungen rahmen unsere Lebenszeit. Leidenschaften, Lust und Laune erhalten mehr Raum. Das tut gut und lässt uns in angespannten Zeiten aufatmen.

In der Beratung frage ich Paare gerne nach ihrer Wochenendkultur: „Was macht Ihr Wochenende aus? Worauf freuen Sie sich?“

Die Antworten darauf sind vielfältig und erzählen oft von Gewohnheiten, die entweder geliebt oder überdacht und neu gewichtet werden sollten. Sie reichen vom ausgiebigen Familienfrühstück über Zeit für sich selbst, Ausruhen, Sport und Fitness, Museums- oder Konzertbesuche, Fußballbundesliga, Spieleabende, über gemeinsames Kochen bis hin zum ritualisierten Wochenendausklang mit dem Tatort. Das Wochenende als Paar, Familie oder auch alleine oder mit Freunden bewusst zu erleben macht glücklicher.

Sehnsucht nach Auszeit vom Alltag

Für viele Christien gehört auch der Gottesdienstbesuch dazu. In den Kirchen versammeln sich an den Wochenenden übrigens immer­ noch mehr Menschen als in den Fußballstadien – und das nicht nur in Zeiten von Geisterspielen! Wer könnte unsere Sehnsucht nach Auszeit vom Alltag besser verstehen als Gott, der nach der Erschaffung der Welt am siebten Tag ruhte? Ein beinahe chilliger Gott, der Muße und Erholung Raum gibt. Dessen Sohn Jesus Christus in der Bergpredigt den Menschen zuruft, sich nicht von Sorge zerfressen zu lassen und sich ein Beispiel an der legeren Lebenshaltung der Vögel und der Lilien­ zu nehmen.

Mir jedenfalls tut es sonntags immer wieder gut, meine innere Kompassnadel neu auf Gott auszurichten, um so mit mehr Freude und Gelassenheit geerdet und gesegnet in die Herausforderungen der neuen Woche zu starten. Wenn in wenigen Tagen nun auch noch Fronleichnam auf uns zu kommt, sollten wir diesen Tag besonders wertschätzen. Denn das Ereignis „Feiertag sticht Werktag“ werden wir in NRW dieses Jahr leider nur noch einmal erleben. Am ersten Weihnachtsfeiertag.

Aber keine Sorge! Der Weg bis dahin ist mit vielen kleinen Auszeiten gesäumt, die uns einladen, unsere Wochenend- und Sonntagskultur weiter auszubauen. Hangeln wir uns einfach weiter: Bis Weihnachten stehen uns noch 28 Wochenenden zur Verfügung!

Markus Ehrhardt, Gemeindereferent im Pastoralen Raum Am Hagener Kreuz sowie Ehe-/Paar-, Familien- und Lebensberater