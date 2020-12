Hagen: Ordnungsamt stoppt Bauarbeiten an Alter Molkerei

Die Abbrucharbeiten am Dachstuhl der Alten Molkerei in Hagen-Eckesey haben begonnen - wurden allerdings vom Ordnungsamt vorerst gestoppt.

Eckesey An der Alten Molkerei wird nach dem Brand der Dachstuhl abgetragen. Die Baustelle wurde aber vorerst stillgelegt. Die Hintergründe.

Nachdem es erst vor kurzem zu einem Brand im Dachstuhl in der "Alten Molkerei" in Eckesey gekommen war, haben kürzlich die Bauarbeiten am Gebäude gestartet, die den dadurch entstandenen Schaden beheben sollten: Dazu soll der Dachstuhl des Hauses abgetragen werden. Das Ordnungsamt hat die Arbeiten allerdings vorerst wegen einer fehlenden Absicherung zur Fahrbahn gestoppt und das Bauordnungsamt eingeschaltet, das die Situation nun vor Ort bewerten will.

Zwei Brände innerhalb kürzester Zeit

, der zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und im Anschluss zur Festnahme eines 46-Jährigen führte, der den Brand gelegt haben soll.

Nur kurz nach dem ersten Brand kam es am 1. Dezember erneut zu einem Feuer in dem Gebäude - dieses mal allerdings im Erdgeschoss. Die Polizei fand dort erneut Hinweise auf eine Brandstiftung und ermittelte.

Teile der Eckeseyer Straße bleiben weiterhin gesperrt.