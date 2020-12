Polizei in Hagen Hagen: Per Haftbefehl Gesuchter lockt mit Musik Polizei an

Hagen Weil er mit lärmender Musik die Nachbarn verärgerte, alarmieren diese die Polizei und führen die Beamten zu einem gesuchten Mann.

Kommissar Zufall hat der Polizei bei der Fahndung nach einem gesuchten Mann geholfen. Gegen 22 Uhr riefen Anwohner am Montag die Polizei in die Friedensstraße nach Altenhagen, weil aus einer Wohnung seit geraumer Zeit überlaute Musik dröhnte. Als die Beamten dort läuteten, öffnete ein 37-Jähriger die Tür. Aus der Wohnung drang neben der Musik auch Cannabisgeruch. Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Die geforderte Geldstrafe konnte er nicht begleichen, so dass die Polizisten ihn festnehmen mussten. In der Wohnung fanden die Polizisten eine Marihuana-Zigarette, die sichergestellt wurde. Den Festgenommenen erwartet jetzt eine weitere Anzeige.