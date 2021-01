Die Polizei ermittelt in einer Hagener Schule. Es geht um Sachbeschädigung.

Polizei Hagen: Pfeiler und Fensterbänke in Schule besprüht

Hagen Unbekannte haben ihr Unwesen in einer Hagener Schule in der Elbersstiege getrieben. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Unbekannte haben ihr Unwesen in einer Hagener Schule getrieben: In einem Zeitraum von Freitag, 8. Januar, 15 Uhr, bis Montag, 11. Januar, 7.30 Uhr, besprühten die Täter Teile einer Schule in der Straße Elbersstiege.

Erheblicher Sachschaden

Die Täter besprühten dabei mehrere Pfeiler und Fensterbänke mit schwarzer, roter und violetter Farbe. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen erheblichen Sachschaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden.