Hagen: Physiotherapie speziell für Kinder und Säuglinge

Seine Eltern waren vor Jahren sicherlich etlichen Kulturfreunden bekannt – das Balletttänzer-Paar Mitsuru Yatogi-Januszewski und Stanislaw Januszewski. Die beiden gehörten zur Compagnie des Hagener Theaters. Doch mittlerweile hat sich auch ihr Sohn Kotaro Yatogi einen Namen an der Volme gemacht. Der 35-Jährige ist Chef der größten in Hagen ansässigen Physiopraxis für Kinder- und Säuglingsbehandlung. Etwa zwei Drittel seiner Patienten sind jung beziehungsweise sehr jung.

„Wir pflegen zu Hagener Kinderärzten einen engen Kontakt, und sie wissen, dass sich meine Praxis auf diesem Bereich spezialisiert hat“, sagt der in Tokio geborene, doch in Hagen aufgewachsene Kotaro Yatogi.

Physiopraxis übernommen

Der sportliche Mann („Meine Eltern wollten zwar immer, dass auch ich es mit dem Ballett mal versuche, doch ich hab’ mich für Fußball entschieden“) hat vor einiger Zeit die Physiopraxis von Verena Doennig-Wagener, die wiederum selbst ihren Standort zur Körnerstraße 40 verlegt hat, übernommen. Und ein Großteil des Teams arbeitet auch weiterhin in den Räumlichkeiten in der Elberfelder Straße 64. „Den Namen hab’ ich allerdings in ,Krankengymnastik und Ergotherapie am Theater’ geändert“, sagt Kotaro Yatogi, der bei Verena Doennig-Wagener schon sein erstes Praktikum absolviert und später bei ihr sieben Jahre als angestellter Physiotherapeut gearbeitet hat.

Die Praxis ist auf den Großteil seiner jungen Patienten abgestimmt – es gibt einen Bärchen-, einen Kröten- und einen Parcoursraum. Der Parcoursraum weckt Erinnerungen an den Jahrzehnte zurückliegenden Sportunterricht in der Schule: Gymnastikmatten, Bänke, Springseile, Bälle. „Hier trainieren wir je nach Bedarf mit den Kindern das Klettern, Springen, Schaukeln, Greifen oder Balancieren“, sagt Kotaro Yatogi. Mit „wir“ meint er seine 14 Angestellten, von denen elf Therapeuten sind. „Leider haben wir außer mir nur einen weiteren Mann“, sagt der 35-Jährige, „im Bereich Krankengymnastik dominieren noch immer Frauen.“

Therapie durch Drücken von Reflexpunkten

Physiotherapeut Kotaro Yatogi hat die Praxis von Verena Dönnig-Wagner übernommen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Chef rollt einen Riesenball in die Mitte des Raumes: „Den Ball nutzen wir zum Beispiel, um bei Zwei- bis Dreijährigen die Rumpfmuskulatur zu stabilisieren.“ Die Therapie von Babys findet auf einer Liege oder auf dem Boden statt. Schon Säuglinge und Kleinkinder können krumme Füße, einen schiefen Hals oder schiefen Kopf haben.

„Wenn sich Kinder ihrem Alter entsprechend nicht motorisch entwickeln, sprich drehen, robben, stützen und krabbeln, kann man zum Beispiel die Vojta-Therapie anwenden“, sagt der Experte. Bei dieser Art von Therapie werden Reflexpunkte gedrückt und das Nervensystem angeregt, dadurch werden Muskeln angespannt und in Bewegung gebracht.

Wirbelsäulenprobleme kommen häufig vor

Bei Schulkindern und Jugendlichen ist eine Fehlstellung der Wirbelsäule keine Seltenheit, „sie wurde meist aus dem Babyalter verschleppt. Genau wie ein Spitzfuß.“ Von Spitzfuß spricht man, wenn Kinder auf Zehenspitzen laufen, „das ist die Folge, wenn Kinder nach der Krabbelphase die Hochzieh-Phase überspringen und direkt ins Stehen übergehen“, erklärt der 35-Jährige den Spitzfuß in verständlichen Worten.

In der Praxis werden auch junge Patienten mit Lähmungen oder spastischen Erkrankungen behandelt (Yatogi: „Leider kommen nicht alle Kinder gesund zur Welt“), doch häufig seien Probleme und Krankheiten auch hausgemacht. „Der Mensch ist nicht zum Sitzen geschaffen“, bringt es Kotaro Yatogi auf den Punkt und spielt damit auf den zunehmenden Bewegungsmangel auch schon bei Kindern und Jugendlichen an. Immer weniger Kinder würden heute einen Sportverein besuchen oder zum Spielen und Toben nach draußen gehen. „Auch bei jungen Menschen müssen wir schon Halswirbel-, Nacken- und Schulterbeschwerden behandeln“, bedauert der Physiotherapeut.

Häufiges Sitzen schadet der Muskulatur

Durch häufiges Sitzen würden die Schultern nach vorn fallen und die Bauchmuskulatur ginge genau so wie die Fähigkeit, sich aufzurichten, verloren. Viele Kinder könnten heutzutage nur schwerlich ihr Gleichgewicht halten, sie hätten kaum Körperbeherrschung und -wahrnehmung, „einen Purzelbaum oder ein Rad schlagen können viele Kinder heute nicht mehr.“

Mit entsprechender Behandlung oder Therapie versuchen Yatogi und sein Team auch, den jungen Menschen den Spaß an der Bewegung wieder näher zu bringen, „bei den meisten Trainingseinheiten wird bei uns laut und viel gelacht“, betont Kotaro Yatogi und man spürt, dass er einen guten Draht zu Kindern hat. „Bestimmt - ein guter Draht zu Kindern ist wichtig, aber ich muss ein genau so gutes Verhältnis zu den Eltern aufbauen. Ohne sie läuft nichts, denn sie müssen die Übungen mit ihren Kindern zu Hause umsetzen.“