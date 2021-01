Hagen: Pizza und Pasta bieten schöne Abwechslung

Valon Krasniqi (links) und Aldo Graziano (2.von links) vom Restaurant Artischocke bekochen einen Mittag Menschen mit Behinderung, die in der Bethel-Werkstatt arbeiten.

Hagen Warum das Ristorante-Artischocke-Team für behinderte Menschen kocht und was der pädagogische Leiter der Bethel-Einrichtung in Hagen dazu sagt.

Durch die Räume weht ein Duft von frischer Pizza. Auf Blechen tragen Aldo Graziano und Valon Krasniqi vom Restaurant Artischocke Salami-, Thunfisch- und Gemüsepizza in die Werkstatt. Dann rollen die beiden großen Schalen mit heißer Pasta zur Theke im Küchenbereich. Die Nudeln - Cannelloni und Pasta mit Bolognese-Sauce - müssen noch ein paar Minuten warm gehalten werden. Peu à peu rücken die Beschäftigten der Bethel-Einrichtung im großen Raum, in dem gegessen wird, an.

Werkstatt für Menschen mit Behinderung

In der Werkstatt für Menschen mit Behinderung sind 70 Frauen und Männer beschäftigt, „momentan sind aber weniger Leute hier, ich schätze 35“, sagt Moritz Vogel, pädagogischer Leiter der Werkstatt auf dem Elbersgelände.

Zum Hintergrund: Aldo Graziano, Betreiber des italienischen Restaurants Artischocke bei Elbers, hatte vor kurzem Moritz Vogel den Vorschlag unterbreitet, einen Mittag die Beschäftigten in der Werkstatt zu beköstigen. „Das ist für unsere Leute ein schönes Geschenk zum Jahresstart, ein richtiges Highlight", urteilte der pädagogische Leiter der Einrichtung und bestellte für einen Tag den Caterer, der sonst die Mittagsmahlzeiten in der anliefert, ab.

„Über Pizza und Pasta aus einem echten Restaurant freuen sich unsere Beschäftigten bestimmt, das ist doch mal eine schöne Abwechslung“, lobte Moritz Vogel die Idee des Betreibers des , das nur ein paar Meter entfernt ansässig ist.

Kreativwerkstatt ist angegliedert

In der Werkstatt für Menschen mit Behinderung geht es speziell um den Berufsbildungsbereich. „Wir qualifizieren die Leute hier in den Bereichen Hauswirtschaft und Garten, es wird aber auch die Grundarbeitsfähigkeit trainiert“, erläutert Moritz Vogel. In der angegliederten Kreativwerkstatt werden zum Beispiel Kerzen hergestellt.

„Während des ersten Lockdowns gab es für unsere Einrichtung ein Betretungsverbot. Die Zeit von März bis Mai war für unsere Beschäftigten, die nicht zu uns kommen durften, verdammt hart“, blickt Moritz Vogel zurück. Zum Glück gelte nun, also im zweiten Lockdown, aber kein Betretungsverbot für die Räumlichkeiten. Natürlich würden alle Corona-Schutzmaßnahmen streng befolgt.

Einladung ins Restaurant derzeit nicht möglich

Aber zurück zu Pizza und Pasta: „Früher haben wir behinderte Menschen zu uns in die Artischocke eingeladen und wir haben dort für sie gekocht“, sagt Aldo Graziano, „aber das geht momentan ja nicht, da wir unser Restaurant - genau wie alle anderen Gastronomen - aufgrund der Pandemie schließen mussten." Eine nette Geste, dass in diesem Jahr ein warmes Mittagessen in die benachbarte Behinderten-Einrichtung gebracht wurde.