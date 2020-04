Hagen: Polizei entdeckt 2,2 Kilo Marihuana in einem Zug

Hagen. 2,2 Kilo Marihuana haben Bundespolizisten am Hagener Hauptbahnhof in einem Zug entdeckt. Vom Besitzer fehlt noch jede Spur.

Bundespolizisten haben am Donnerstagnachmittag in einem Zug in Hagen 2,2 Kilogramm Marihuana entdeckt und sichergestellt. Die Beamten waren von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf ein herrenloses Gepäckstück in einem Regionalexpress aufmerksam gemacht worden. Der Zug befand sich bereits an einem Bahnsteig des Hagener Hauptbahnhofes.

Als die Einsatzkräfte den Rucksack, der sich zuvor in einem Gepäckablagefach befand, öffneten, fanden sie neben Bekleidungsstücken vier eingeschweißte Pakete. Alle Gegenstände wurden zur Wache gebracht. Dort überprüften die Polizisten den Inhalt der silbernen Verpackungen und öffneten sie. Dabei fanden sie insgesamt 2,2 Kilogramm Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz im besonders schweren Fall eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.