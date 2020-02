Hagen: Prinzenpaar genießt Rosenmontagszug in vollen Zügen

Hagen. Der Rosenmontag ist in Hagen der Tag des Prinzenpaars. Den genießen Dennis I. und Doreen I. in vollen Zügen.

Am Rosensonntag hat er gelitten mit jenen, die im Hagener Norden wegen des Sturms nicht auf ihren Wagen stehen konnten. Mit Andreas I., dem Loßrock, mit dem er sich in der Hasper Rundturnhalle ein Handball-Duell für den guten Zweck geliefert hat. Am Tag danach steht Prinz Dennis I. um 14.19 Uhr oben in der Krone seines Wagens, guckt, wie sich der Zug in Bewegung setzt und winkt mit beiden Armen, als Andreas I. an ihm vorbeirollt.

Dennis Rehbein, Dennis I., Karnevalsprinz der Stadt Hagen: „Der Rosenmontag ist unser Tag“, sagt er, blickt hinüber zu seiner Prinzessin Doreen I., „das ist für uns der emotionale Höhepunkt der Session, darauf haben wir uns tierisch gefreut.“

Endlich am Rosenmontag gemeinsam auf einem Wagen

Einer, den sie endlich einmal gemeinsam genießen können. „Endlich stehen wir mal zusammen auf einem Wagen“, sagt Doreen I., „im letzten Jahr bin ich noch beim Schützenverein Boele mitgefahren, Dennis hingegen bei Grün-Weiß Vorhalle.“ Jetzt eint die beiden ein Motto und eine Leidenschaft: die für den Karneval.

Und die lässt sie eine Session erleben, die reich ist an Höhepunkten und die dieses junge, dieses offene und sympathische Paar in vollen Zügen genossen hat. Was Oberbürgermeister Erik O. Schulz mit den Worten kommentierte: „Ihr habt die Säle gerockt.“

Prinzenpaar sammelt bislang rund 5000 Euro für Madamfo Ghana

Die Säle, Altenheime, Kindergärten und eben die Turnhalle in Haspe, das sogenannte Ufo des Hasper Heimat- und Brauchtumsvereins. Und bei all diesen Auftritten hat das Paar, das Kraft seines Amts selbst so oft in den Mittelpunkt rückt, es nie versäumt, für die gute Sache zu werben. Dennis I. und Doreen I. haben für Madamfo Ghana gesammelt, jenen Verein, den die Hagenerin Bettina Landgrafe vor vielen Jahren gegründet hat und der Gutes im Westen von Afrika tut.

Rund 5000 Euro hat das Prinzenpaar während der Session gesammelt. „Das ist absoluter Wahnsinn“, sagt Dennis Rehbein, „darauf sind wir richtig stolz. Zumindest für die letzten Jahre, die wir überblicken können, ist das ein absoluter Rekord.“