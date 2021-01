Schüsse auf Zug - Mordkommission in Hagen ermittelt

Hagen/Lüdenscheid Ein Zug, der von Hagen aus nach Lüdenscheid fuhr, wurde von Unbekannten beschossen. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Die Mordkommission in Hagen ermittelt nach Schüssen auf einen Zug in Lüdenscheid. Der Zug, der durch das Volmetal fährt und dann auch in Lüdenscheid stoppt, wurde am Samstagabend in Höhe der Wehberger Straße von Unbekannten beschossen. Die Mordkommission ermittelt.

Hubschrauber im Einsatz

Der Zug fuhr aus Hagen zunächst durch das Volmetal und stoppte dann auch gegen 21 Uhr in Lüdenscheid. Dort fielen mehrere Schüsse. "Hierbei wurden nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Fenster beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden", teilen die Staatsanwaltschaft Hagen, die Polizei Hagen und die Polizei des Märkischen Kreises in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Bei der Tätersuche wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.​