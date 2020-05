Hagen: Seniorenheim-Bewohner übersetzen alte Harkort-Briefe

Hunderte bisher unbekannte und unveröffentlichte Dokumente aus dem Nachlass Friedrich Harkorts fielen durch einen Glücksfall Thomas Höfinghoff von der Hasper „Schatzinsel“ in die Hände. „Es handelt sich dabei um in Deutscher Handschrift geschriebene Angebote, Rechnungen, Geschäftsbriefe und persönliche Briefe.“

Sie bieten einen Einblick in das Geschäfts- und Privatleben Harkorts und füllen Lücken auf, die bisher in der Biografie nicht berücksichtigt werden konnten. Aber das Entziffern der alten Schrift fällt schwer. Im Haus Bettina, DRK-Seniorenheim, der Seniorenresidenz Vivaldi, im ev. Alten- und Pflegeheim Haspe und im CMS-Pflegewohnstift Harkorten arbeiten daher Senioren an der Übersetzung der Originale, aus denen ein Buch mit überregionaler Bedeutung entstehen soll.

Einschränkungen durch Corona

Ein Tagebuch aus dem Jahr 1632 ist aufgetaucht - und weitere alte Schriften aus dem Nachlass Harkorts. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Selbst für Kundige der ,Deutschen Schrift’ ist das Lesen eine Herausforderung“, sagt der Germanist und Historiker Norbert Kramer. Er hat sich selbst daran versucht. „Es ist sehr aufwendig und anstrengend, die handschriftlichen Dokumente in die heutige Schrift zu übertragen.“

Deswegen kamen die beiden Initiatoren auf die Idee, denjenigen Personenkreis in die Arbeiten mit einzubeziehen, der in seiner Jugend mit der Schrift vertraut war und sie noch heute fließend lesen kann.

„Eigentlich war geplant, das Buch noch in diesem Jahr fertigzustellen“, sagt Kramer dazu. Aber die Arbeiten dauern länger als angenommen. „Auch wegen der Coronapandemie.“

Wegen der aktuellen Situation ist das Arbeiten in Gruppen nicht so möglich, wie gedacht. Stetig fragen die beiden Initiatoren den Stand in den Seniorenheimen ab. „Es sind jetzt circa zehn Dokumente übersetzt.“ Insgesamt sind es 250.

Ein Gemeinschaftsprojekt

Einer der beiden Initiatoren des Projekts: Norbert Kramer. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Auch andere Einrichtungen überlegen nun, sich am Projekt zu beteiligen“, sagt Thomas Höfinghoff. Auch Privatpersonen wie Elisabeth Pehl, Redakteurin einer Seniorenzeitschrift, helfen mit.

„Für die Senioren in den Einrichtungen ist es toll, an einem heimatgeschichtlichen und historischem Buch mitzuarbeiten, das noch in vielen Jahren eine Bedeutung weit über Hagen hinaus haben wird“, sagt Höfinghoff. „Alle werden in der Publikation namentlich erwähnt.“

Die Arbeit ist außerdem eine willkommene Abwechslung gegen die Einsamkeit „und dient zu therapeutischen Zwecken.“ Konzentriertes Arbeiten, aber auch Hilfe annehmen und gemeinsam überlegen - „Das ist ein Gemeinschaftsprojekt.“

Konkrete Pläne für das Buch

Für das Buch gibt es bereits konkrete Pläne: Es soll geteilt werden in eine Faksimile-Seite mit der originalen Handschrift und eine gegenüberliegende Seite mit der jeweiligen Übersetzung. „So ist eine Überprüfung, aber auch ein Lernerfolg möglich“, sagt Kramer. Leser können Schriftzeichen vergleichen und lernen. „So könnte der Niedergang der Sütterlinschrift aufgehalten werden.“

Weitere Dokumente aufgetaucht

Hunderte bislang unbekannte Dokumente sind aufgetaucht. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Zusätzlich wurden dem Antiquitätenhändler und Nachlassverwalter Thomas Höfinghoff weitere historische Briefe und Exponate aus verschiedenen Quellen angeboten. Auch sie erhellen Teile der Hagener und Hasper Geschichte – und ermöglichen einen Blick auf die Geschichte von der Zeit des Dreißigjährigen Krieges bis ins frühe 20. Jahrhundert.

Eines der Prunkstücke ist ein Tagebuch aus 1632. Es wartet noch auf seine Übersetzung, da es teils schwer lesbar und in Kurrentschrift geschrieben ist. Noch ist nicht klar, ob es sich um ein kirchliches Heft oder ein Buch mit ärztlichen Notizen handelt.

Wissenschaftliche Aufarbeitung

Außerdem finden sich in den Dokumenten Gerichtsprotokolle von 1718 und 1729, Mahnungen, ein Kassenbuch aus 1820, Dekrete, eine Aufforderung an Militärpflichtige, Grundbucheintragungen, Urkunden, eine Entlassungsurkunde aus der preußischen Landwehr (1829) oder Haushaltsbücher des Freiherrn Syberg ab 1799.

Diese Exponate geben nur einen kleinen Teil wieder: Vieles bedarf noch wissenschaftlicher Aufklärung. Der Vorsitzende des Hagener Heimatbundes, Jens Bergmann, erwarb den größten Teil der Sammlung. Damit ist sichergestellt, dass die Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Außerdem können Interessierte verbliebene Exponate bei Thomas Höfinghoff in der Schatzinsel anschauen.