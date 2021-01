Hagen: SPD setzt auf Park-and-Ride-Angebot auf dem Höing

Ein klares Park-and-Ride-Angebot am Höing könnte den Parkdruck in den Wohnstraßen in Innenstadtnähe lindern.

Hagen-Mitte Ohne großen Aufwand ließe sich auf dem Höing ein Park-and-Ride-Angebot für Innenstadtbesucher etablieren, schlägt die SPD Hagen vor.

Die SPD-Ratsfraktion macht Druck, in Hagen endlich das Park-and-Ride-Angebot (P&R) für die Innenstadt auszubauen. Bis zur Sommerpause soll die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Straßenbahn AG ein entsprechendes Konzept der Politik vorlegen.

Die Genossen berufen sich dabei nicht bloß auf den beschlossenen Masterplan Verkehr, sondern vor allem auf den bereits geltenden Luftreinhalteplan, der ausdrücklich die Schaffung sowie den Ausbau von P&R-Flächen vorsieht. Allerdings lasse – von wenigen Plätzen an Autobahnanschlüssen sowie an einigen S-Bahn-Haltepunkten – die Umsetzung weiterhin auf sich warten. Stattdessen würden Pendler, die die Innenstadt als Ziel hätten, zunehmend die Wohnquartiere zuparken, vorzugsweise in der Lützow-, Arndt-, Eickert- sowie in der Fleyer und Zehlendorfer Straße.

Busse rollen schon heute in enger Taktfolge

Daher plädieren die Sozialdemokraten dafür, den Höing als zentrale Anlaufstelle in der City für ein P&R-Angebot wiederzuentdecken. Dort sei es angesichts der hohen Taktfrequenz der Buslinien 542 und 528 nicht einmal notwendig, zusätzliche Busse einzusetzen. Es müsste lediglich in eine entsprechende Beschilderung begleitet durch offensive Werbemaßnahmen investiert werden. Parallel sollte in den innenstadtnahen Wohnquartieren zunehmend ein Anliegerparkgebot etabliert werden, setzt die SPD auf entsprechende Initiativen auch in der Bezirksvertretung Mitte.