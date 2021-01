Hagen: Spenden für Drachenherz sind weiterhin willkommen

Viele Kinder aus Alkoholikerfamilien leben in Hagen in sozialer Isolation.

Hagen Das Spendenkonto der WP-Weihnachtsaktion bleibt bis Mitte Januar bestehen. Das Geld hilft Hagener Kindern aus Alkoholikerfamilien.

Sie haben Vorsätze fürs neue Jahr? Vielleicht möchten Sie weniger essen, weniger rauchen oder sich ihren Alltag ein wenig stressfreier gestalten? Vielleicht möchten Sie im Jahr 2021 aber auch etwas mehr Gutes tun.

Wenn Sie anderen Menschen ein wenig mehr helfen möchten - auch finanziell - haben wir einen Vorschlag: Unterstützen Sie das Drachenherz-Projekt des Blauen Kreuzes. Besagtes Projekt wendet sich an Kinder und Jugendliche aus Hagener Suchtfamilien, größtenteils Alkoholikerfamilien.

WP-Aktion kommt bei Lesern gut an

Auch die Weihnachtsaktion der WP-Stadtredaktion stand in diesem Jahr unter dem Motto "Drachenherz - Wir machen Kinder stark" - und unsere Aktion ist bei unseren Lesern auf sehr positive Resonanz gestoßen. So wurden wir - das Team der Stadtredaktion - in etlichen Gesprächen gelobt, dass wird das Thema "Junge Menschen in Suchtfamilien" sensibel aufgreifen und aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.

Die schöne Summe von 49.001 Euro ist im Laufe der vergangenen Wochen auf dem WP-Spendenkonto zugunsten des Drachenherz-Projektes eingegangen.

10.000 Euro von der Ruberg-Stiftung

Kleine und größere Geldbeträge sind auf das eingerichtete Sonderkonto geflossen, wobei Privatleute ebenso gespendet haben wie Vereine, Einrichtungen oder Firmen. Und auch die Werner-Ruberg-Stiftung hat unsere Weihnachtsaktion auch in diesem Jahr wieder mit einer stolzen Summe - 10.000 Euro – unterstützt.

Wer die Gesichter hinter dem Drachenherz-Projekt sind? Die Projektbetreuerinnen Maike Hammer und Nadine Baukau; die beiden leiten das Gruppenangebot Drachenherz. Die Frauen wissen, wie schwierig es gerade für junge Menschen ist, sich Fremden gegenüber zu öffnen und anzuvertrauen. Sie sehen aber auch, wie viele der jungen Projektteilnehmer mit der Zeit zu mehr innerer Ruhe finden und an Stärke gewinnen, um mit der meist durch Alkoholsucht oder der psychischen Erkrankung geprägten Situation innerhalb der Familie besser umgehen zu können.

Ausflüge in einen Kletterwald

Mit dem Geld, das im Rahmen der WP-Weihnachtsaktion auf dem eingerichteten Konto eingegangen ist, sollen laufende Kosten für Sprit, aber auch für Getränke, Obst und Kekse, also für jene Dinge, die während der Gruppentreffen angeboten werden, bezahlt werden. Außerdem werden, um den Gruppenzusammenhalt zu stärken, Ausflüge ins Kino, in einen Kletterwald oder auf einen Erlebnisbauernhof unternommen – auch diese Freizeitaktivitäten kosten Geld.

Wenn Sie, lieber Leser, zum Jahresstart ihr Sparfach leeren oder ihr Sparschwein schlachten und Sie ein sinnvolles Projekt für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Hagen unterstützen möchten - das Spendenkonto bleibt noch bis Mitte Januar bestehen.

Infos zum Spendenkonto:

Empfänger: WP-Weihnachtsaktion, Verwendungszweck: Drachenherz, Spendenkonto DE 71 450 500 010 100 180 000.