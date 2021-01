Polizei in Hagen Hagen: Streit mit Messern in Gemeinschaftsunterkunft

Haspe Noch relativ glimpflich kann eine handfeste Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Haspe beendet werden.

Mit einer Anzeige, aber unblutig kann eine gewalttätige Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag in Haspe beendet werden. Protagonisten waren zwei Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft. Ein 23-Jähriger hatte in der Unterkunft zunächst randaliert und andere Bewohner belästigt. Anschließend hatte er zwei Messer aus der Küche geholt und damit herumgefuchtelt. Mehrere Bewohner versuchten dieses zu unterbinden. Dabei wurde ein 20-Jähriger durch die Messer im Bauchbereich leicht verletzt und musste durch eine Rettungswagen-Besatzung begutachtet werden. Eine medizinische Behandlung vor Ort war allerdings nicht erforderlich. Der Randalierer wurde bei der Entwaffnung leicht an der Hand verletzt. Da er augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung und unter Einfluss von Betäubungsmittel stand, wurde er zunächst von einem Arzt untersucht und verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet eine

Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.