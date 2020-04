Hagen: Taucher ziehen einen Tresor aus dem Hengsteysee

Hagener Feuerwehrtaucher haben am Sonntagvormittag einen Tresor aus dem Hengsteysee geholt. Ein Autofahrer hatte am Vorabend beobachtet, wie bisher Unbekannte Gegenstände von der Brücke „Dortmunder Straße“ in den See geworfen und sich dann aus dem Staub gemacht hatten.

Der Zeuge hatte die Polizei verständigte die Polizei. Die wiederum alarmierte die Taucher der Berufsfeuerwehr Hagen, die am Sonntag ins Wasser stiegen. Sie zogen einen Tresor und eine Tresortür aus dem Wasser ziehen.

Diese stammen vermutlich von einer Straftat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht derzeit, die Gegenstände Einbrüchen zuzuordnen.