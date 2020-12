Hagen: Trotz Corona - Gott kommt uns nah

Hagen Superintendentin Verena Schmidt und Dechant Dieter Aufenanger blicken auf die Weihnachtstage 2020.

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir wissen nicht, wie Sie ihr Weihnachtsfest verbringen. Aber eins ist klar: Dieses Jahr ist vieles anders als sonst - auch das Fest der Geburt Jesu Christi. Etliche von Ihnen haben vielleicht Weihnachtsfeste vor Augen, die für Sie auch ganz besonders waren. Aufgrund der politischen Lage oder ganz persönlich.

In den letzten Jahrzehnten ist vieles für uns in der Weihnachtszeit zur Selbstverständlichkeit geworden - ohne dass wir darüber nachdenken müssen: Der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsbummel durch die festlich geschmückten Geschäfte, der Einkauf der Weihnachtsgeschenke „auf den letzten Drücker“ und vor allem auch das Zusammensein mit der Familie und dem Freundeskreis, der Besuch eines Weihnachtsgottesdienstes, bei dem man sich auf herzliche Weise „Frohe Weihnachten“ zusprechen konnte.

Dieses Jahr ist anders. Wir müssen auf vieles verzichten, was unverzichtbar ist. Trotzdem: Gott wird Mensch in Jesus. Gegen alle Widerstände und Zweifel. Obwohl die Welt Kopf steht: Gott kommt uns nah. Tröstlich: Gott ist uns nah. Seit dieser Heiligen Nacht besonders. Als Kind in einer Krippe.

Diese Botschaft gilt, auch heute: Trotzdem! Tröstlich!

Frohe und gesegnete Weihnachten wünschen Ihnen und Ihren Familien

Ihre Superintendentin Verena Schmidt & Ihr Dechant Dieter Aufenanger