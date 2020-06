Hagen: Unbekannte zerkratzen 30 Autos – Zeugen gesucht

Unbekannte haben in Hagen in der Nacht zu Samstag 30 Autos zerkratzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Hagen. Unbekannte haben in Hagen in der Nacht zu Samstag mutwillig 30 Autos zerkratzt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Mutwillige Zerstörung in kaum dagewesener Dimension: In der Nacht zu Samstag sind in Hagen insgesamt 30 Autos zerkratzt worden. Der Sachschaden dürfte nach Einschätzung der Polizei weit im fünfstelligen Bereich liegen. Von den Täter fehlt bislang jede Spur.

Allein 24 Taten wurden im Laufe des Samstages aus dem Bereich Grazer Straße am Spielbrink gemeldet. Weitere sechs Taten ereigneten sich an der Fleyer Straße. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch völlig offen.

Schäden zum Teil nicht durch Versicherung abgedeckt

Alle Fahrzeuge wurden mutwillig zerkratzt. Besonders ärgerlich für die Autobesitzer: Längst nicht in allen Fällen können die Schäden durch Versicherungsleistungen abgedeckt werden.

Die Polizei Hagen fahndet mit Hochdruck nach den Tätern und sucht jetzt dringend nach Zeugen. Sie fragt: Wem sind in der Nacht zum Samstag verdächtige Umstände insbesondere im Bereich der Grazer Straße aufgefallen? Wer kann Hinweise zu Tatverdächtigen geben?

Hinweise bitte an die Polizei Hagen unter 02331/986-2066.