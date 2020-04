Hagen: Unbekannter zerkratzt mehrere Leihwagen

Hagen-Mitte. Ein Unbekannter hat in Hagen mehrere Leihwagen zerkratzt. Der Schaden ist hoch. Jetzt sucht due Polizei dringend Zeugen.

Auf dem Hof eines Autoverleihs an der Elberfelder Straße sind am Mittwoch mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Ein 34-jähriger Angestellter hatte am Morgen gegen 6.30 Uhr mehrere Autos gewaschen und den Parkplatz anschließend für andere Tätigkeiten verlassen.

Als er gegen 10 Uhr zurückkehrte, stellte er tiefe Lackkratzer an fünf Fahrzeugen – einem Mercedes, einem Skoda, einem Audi und an zwei VW – fest. Der Schaden wird auf über 5000 Euro geschätzt. Die Kripo bittet um Hinweise unter 986-2066.