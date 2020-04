Hagen: Urteil um Schüsse auf Rocker vor Café soll fallen

Der Rockerkrieg-Prozess um Schüsse auf einen Bandido (26) vor dem Café Babylon: Der Vorsitzende Richter Marcus Teich wird vermutlich am Donnerstagnachmittag in Saal 201 des Schwurgerichts Hagen das Urteil gegen einen selbstständigen Kfz-Sachverständiger (58) und zugleich „Secretary“ bei den Freeway Riders verkünden.

Nunmehr befindet sich das langwierige Verfahren, dass am 20. Mai letzten Jahres begann, auf der Zielgeraden. Am Vormittag werden die Staatsanwaltschaft und die drei Verteidiger ihre Plädoyers halten und dem Angeklagten, der nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt, wird von der Kammer das letzte Wort erteilt.

Brutaler Kampf der Rocker um die Vorherrschaft in Hagen

Die Vorgeschichte: Motorradgang-Mitglieder der auswärtigen Bandidos und der ortsansässigen Freeway Riders hatten sich vor zwei Jahren einen blutigen und brutalen Kampf um die Vorherrschaft in Hagen geliefert, den sogenannten „Rocker-Krieg“.

Gleich mehrmals, wie am 13. Mai 2018 an der Saarlandstraße in Halden oder eine Woche zuvor in Oberhagen, fielen Schüsse. Die Ermittler stehen bis heute vor der speziellen Situation, dass potenzielle Zeugen mit ihnen nicht sprechen wollen oder auffallende Erinnerungslücken haben. So war es auch in diesem, seit acht Monaten laufenden Strafprozess vor dem Schwurgericht.

Angeklagter ist nicht vorbestraft

Der jetzt angeklagte Vorfall klingt kriminell wie zugleich bizarr: Der Angeklagte, nicht vorbestraft, gut-bürgerlich. Ein in der Justiz hoch-angesehener Kfz-Gutachter, dessen Expertisen vor zahlreichen Zivilgerichten Verwendung finden.

Doch dann ist da noch diese Parallelwelt – als Motorradfreak, heimlicher Rocker und ranghoher Secretary der Freeway Riders. Am 5. Oktober soll der Hohenlimburger aus seinem 1er-BMW heraus auf ein Mitglied des rivalisierenden Clubs Bandidos geschossen haben. Vor dem (nicht mehr existierenden) Café Babylon an der Frankfurter Straße, dass seinerzeit als Bandidos-Treff galt. Das 26-jährige Opfer brach, von einem Schuss in den Bauch lebensgefährlich getroffen, zusammen.

Im Prozess Tatbeteiligung bestritten

Als mutmaßlichen Täter haben die Ermittler den Kfz-Gutachter ausgemacht, der am Tatabend hinter dem Steuer saß und aus dem fahrenden BMW heraus geschossen hätte. Versuchter Totschlag, womöglich sogar versuchter Mord, so ein Vorabhinweis des Schwurgerichts, kämen im Falle einer möglichen Verurteilung infrage. Der Angeklagte selbst hat im laufenden Prozess jegliche Tatbeteiligung bestritten und weit von sich gewiesen: Noch nicht mal einen Schuss will er gehört haben, weil er als Fahrer auf den Gegenverkehr achten musste. Die Pistole mit dem Schalldämpfer hätte er erst später auf dem Schoß seines Beifahrers gesehen, den er für den eigentlichen Schützen hält.

Ursprünglich waren für das jetzige Strafverfahren nur acht Verhandlungstage angesetzt worden. Das Urteil sollte bereits am 18. Juli vergangenen Jahres ergehen. Doch dann stellten die drei Verteidiger immer neue Beweisanträge, wodurch sich der Prozess noch über Monate in die Länge zog.