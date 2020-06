Hagen: Vereinsamung großes Problem für Senioren

Seniorin lobt „grüne Lunge von Emst“ und den AWO-Kulturhof

Seit zwölf Jahren lebt Marianne Schneider auf Emst. „Hier im Stadtteil wohnen viele ältere Menschen, also Gleichgesinnte“, lächelt die 75-Jährige, „das verbindet einerseits, anderseits bin ich aber auch niemand, der den Nachbarn in die Pfanne guckt oder stundenlang im Treppenhaus Dönekes erzählt.“ Marianne Schneider ist zufrieden mit den Begebenheiten in ihrem Quartier, genau wie die meisten Bürger, die auf Emst leben und die Seniorenfreundlichkeit im Rahmen unseres Heimat-Checks mit der Note 2,59 bewertet haben. Die Gesamtnote liegt bei 3,08.

Die 75-Jährige lobt die Möglichkeit, im dem Emsterfeld nahe gelegenen Emster Park , der „grünen Lunge von Emst“, spazieren gehen zu können.

Was ihr fehlt? „Die Emster Ladenzeile. Die Gaststätte Emster Quelle war immer ein netter Treff, um eine Tasse Kaffee oder ein Bierchen zu trinken.“ Und seitdem das Lebensmittelgeschäft Jetter aus dem Ladenhof an der Emster Straße verschwunden sei, sei es auch dort in puncto Besucher ruhiger geworden. „Gut, dass es Rewe an der Gerhart-Hauptmann-Straße gibt, da kann ich zu Fuß hingehen“, ergänzt Marianne Schneider, die bis zu ihrer Rente Chefarzt-Sekretärin im Allgemeinen Krankenhaus war.

Busse verflixt eng

„In meinem 42-jährigen Berufsleben habe ich immer viel kommunizieren dürfen und müssen“, blickt die wortgewandte Dame zurück. Um sich auch heute mit Gleichgesinnten über Politik, Themen des Zeitgeschehens und Gott und der Welt auszutauschen, nimmt sie ab und zu an Veranstaltungen im AWO-Kulturhof Auf dem Kämpchen teil, „und ich fahre manchmal mit dem Bus zum Mehrgenerationenhaus in der Innenstadt, das ist eine gute Einrichtung auch für ältere Menschen in Hagen.“

Apropos Bus: Marianne Schneider würde sich die Busse der Hagener Straßenbahn großzügiger geschnitten wünschen: „Wenn zeitgleich Leute mit Kinderwagen, Einkaufskarre oder Rollator einsteigen, wird es verflixt eng.“

Was sie anderen Senioren und Seniorinnen rät? „Gerade als älterer Mensch muss man sich häufiger auch mal selbst in den Hintern treten, selbst Initiative ergreifen. Es kommt niemand und klopft an die Tür, um einem Abwechslung zu bescheren. Dafür ist man schon selbst zuständig.“