Hagen: Vermeintlich hilfloser Mann attackiert Polizeibeamte

Hagen Am Neujahrsmorgen liegt ein junger Mann reglos in Hagen-Boele auf dem Gehweg. Als die Polizei ihm helfen will, rastet er aus.

Eine Spaziergängerin meldete der Polizei eine reglose, männliche Person in der Straße "Glockenstück". Der junge Mann lag dort am Neujahrsmorgen anscheinend hilflos auf dem Gehweg. Die schnell eintreffenden Beamten einer Streifenwagenbesatzung sprachen den Mann an und versuchten, sich einen Eindruck vom Gesundheitszustand zu verschaffen.

Strafverfahren eingeleitet

Zunächst reagierte der Mann nicht auf die Ansprache, wurde dann aber unvermittelt aktiv und versuchte, auf die Beamten einzuschlagen. Während der anschließenden Fixierung beleidigte er die Beamten heftig. Der 20 Jahre alte, alkoholisierte Mann wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte wurde eingeleitet.