Hagen: VHS erstattet Gebühren für unterbrochene Kurse

Die häufigste Frage, die Leute, die derzeit bei der Volkshochschule (VHS) anrufen, stellen, ist diese: „Mein Kursus ist abgesagt bzw. unterbrochen worden – was ist mit meinen Kursgebühren?“

Bianca Sonnenberg, Leiterin der VHS Hagen, ist froh darüber, nun eine verbindliche Auskunft geben zu können: „Der Verwaltungsvorstand hat am 14. April beschlossen, dass wenn die durch den Corona-Virus nötige Schließung noch länger andauern wird, die Kursgebühren für unterbrochene Kurse anteilig erstattet werden, sprich, den ausgebremsten Teilnehmern ihr Geld zurück überwiesen wird.“

Die städtische Bildungseinrichtung schloss am 16. März, bis mindestens 19. April gibt es keinen Unterricht in der Villa Post in Wehringhausen, in Zweigstellen und Schulgebäuden. Auch die Bildungsberatung musste eingestellt werden, zudem wurden Außenveranstaltungen wie Stadtrundgänge oder Besichtigungen gecancelt.

Bianca Sonnenberg leitet die Hagener Volkshochschule. Foto: Michael Kleinrensing

Die Frage ist, wie es nach dem 19. April weitergehen könnte, beschäftigt das VHS-Team ebenfalls: „Wir haben zwei Szenarien“, erläutert Sonnenberg: „Wenn der Betrieb zeitnah wieder aufgenommen wird, können wir den Großteil des Unterrichts nachholen, indem wir die Stunden dranhängen und bis in die Sommerferien gehen. Wenn die Schließung allerdings wesentlich länger dauern wird, müssen wir die Kurse abbrechen.“ Vorstellbar sei auch ein schrittweiser Wiedereinstieg.

Berufliches Fortkommen im Visier

Besonders am Herzen lägen ihr, so Bianca Sonnenberg, die Schüler in den Schulabschlusskursen und Integrationskursen, da bei ihnen das berufliche Fortkommen vom Bestehen der Prüfungen abhinge. Da die Teilnehmer in diesen Kursen meist jung sind und nicht zur Risikogruppe zählen, soll mit besagten Schülern, wenn der Unterricht wieder bedingt aufgenommen werden darf, begonnen werden. „Wir gestalten gerade schon die Aula in der Villa Post räumlich um“, sagt Sonnenberg, „in dem großen Raum haben wir den meisten Platz und können Abstandsvorgaben einhalten.“

Einige Kurse werden momentan digital weitergeführt. So hat die Dozentin des VHS-Chors ihre Sänger per Videokonferenz zugeschaltet, und der Fotoclub bespricht seine Bilder in der VHS-Cloud. https://www.ikz-online.de/staedte/hagen/hagen-gratis-buecherei-ausweis-gibt-es-jetzt-per-mausklick-id228861087.html

INFOBOX 70 Kurse wurden abgesagt 138 Kurse mit insgesamt 1022 Teilnehmer konnten von Januar bis Mitte März abgeschlossen werden. 70 Kurse mit 314 Teilnehmern, die im Zeitraum 16. März bis 19. April stattgefunden hätten, mussten aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden. 124 Kurse mit 1138 Teilnehmern, die im Zeitraum 16. März bis 19. April stattgefunden hätten, wurden nicht abgesagt, sondern nur unterbrochen. Dazu kommen noch 10 unterbrochene Integrations- und 3 Schulabschlusskurse. Mit den beiden letzt genannten Kursen geht die VHS so früh wie möglich wieder an den Unterrichtsstart.

Womit sich Teile des VHS-Teams momentan noch beschäftigen? Im Moment läuft die Planung für das neue Programm nach den Sommerferien auf Hochtouren, „das Programm 2020/21 planen wir ganz regulär in der Hoffnung, dass wir spätestens im Herbst zur Normalität zurückgekehrt sein werden“, so die Leiterin optimistisch. Auch am Urlaubskorb für die Sommerferien wird mit Volldampf gestrickt. „Viele Leute haben ihren Urlaub für diesen Sommer aufgrund der großen Unsicherheit storniert. Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltungen im Urlaubskorb stärker denn je nachgefragt sein werden“, so Sonnenberg.