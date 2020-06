Hagen: Volkshochschule setzt auf Nachhaltigkeit

Der Begriff Nachhaltigkeit ist nicht nur das Halbjahresmotto der Hagener Volkshochschule (VHS), sondern er wird auch umgesetzt, sprich, mit Ressourcen wird verantwortungsvoller umgegangen. Klingt theoretisch? Vielleicht, doch praktisch bedeutet dies, dass zum Beispiel das VHS-Programm - früher stets ein echt dicker Wälzer - ab sofort zweimal jährlich als wesentlich dünneres Halbjahresprogramm erscheint. „Dadurch sparen wir pro Jahr 600.000 Blatt Papier“, hat Bianca Sonnenberg grob überschlagen. „Und wir lassen nicht mehr 10.000, sondern nur noch 6000 Exemplare drucken“, ergänzt die Leiterin der VHS. Schließlich würden sich immer mehr Interessierte das Kursangebot als pdf-Datei herunterladen.

400 Veranstaltungen und Kurse

Das neue Halbjahresprogramm mit 400 Veranstaltungen und Kursen startet Anfang September, „was bis dahin in puncto Abstandsregeln gilt, weiß bislang niemand, daher sind wir wie bislang an die Planung heran gegangen“, sagt Sonnenberg.

Nicht nur die Themen Nachhaltigkeit und Natur werden aufgegriffen, sondern auch der Bereich Gesundheit. „Hier registrieren wir gerade jetzt in der Corona-Zeit ein erhöhtes Interesse an Angeboten zum Thema Achtsamkeit“, sagt Dozentin Sigrun Politt. Beispiele? Die Kurse „Ich bin mir wichtig - Wegweiser zur Stärkung des Selbstwertgefühls“ oder „Loslassen befreit - Das Leben entrümpeln“.

In einem VHS-Kurs geht es um kleine Schätze in Hagen, zum Beispiel um den Eugen-Richter- Turm. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Immer wieder Dauerbrenner im Studienbereich Kunst und Kultur - die Kunst-Touren. Am 12. September geht es zum Museum Folkwang nach Essen, wo die Keith-Haring-Ausstellung besucht wird, die Kunst-Tour am 14. November findet zwar statt, allerdings geht es dann nicht nach Aachen zur Dürer-Ausstellung; das neue Ziel wird noch bekannt gegeben.

In der Sparte „Hagen und Region“ geht es unter anderem um Denkmäler, Kunstwerke und kleine Schätze im Hagener Stadtbild. In dem Kurs, der von Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff geleitet wird, wird die Frage, was der Eugen-Richter-Turm, die Fritz-Steinhoff-Skulptur am Rathaus und das Gervasius-Relief an der Marienkirche gemeinsam haben, erörtert.

Hilfe gegen Hasskommentare im Netz

Aber zurück zum roten Faden Nachhaltigkeit: Nachhaltig für die VHS ist es auch, jüngere Teilnehmer anzusprechen. So bietet der Bereich politische Bildung den Workshop „Hate speech begegnen - Hilfe gegen Hasskommentare im Netz“ an, „die Teilnehmer können sich über Erfahrungen austauschen und trainieren, wie man auf solche ,Angriffe’ reagiert“, konkretisiert Holger Flick. In dem Vortrag samt Diskussion „Moderne Sklaven“ geht es um die Ausbeutung von Arbeitskraft, „wir werden auch sicherlich den Bereich der Fleischindustrie aufgreifen“, so der Dozent.

40 neue Online-Kurse hat die Volkshochschule in jüngster Zeit aus dem Boden gestampft, „Corona hat uns Beine gemacht“, bringt es Holger Flick auf den Punkt.

Technisch sei man schon seit längerem für die Digitalisierung gerüstet gewesen und auch die meisten Dozenten seien online-affin. So werden Webinare zu verschiedenen Themen angeboten und Online-Sprachkurse für italienisch und schwedisch.

Etliche Teilnehmer zählen zur Risikogruppe In einem normalen Studienjahr verzeichnet die Hagener Volkshochschule an die 12.000 Teilnehmer. Ob in diesem durch Corona geprägten Halbjahr 6000 Besucher das VHS-Angebot annehmen, darf bezweifelt werden, da etliche der Schüler/Teilnehmer gesetzteren Alters sind und somit zur Risikogruppe gehören.

Doch noch nach herkömmlicher Art, also als Präsenz-Veranstaltung, wird an einem Wochenende im November ein Kinder-Oma/Opa-Computer-Kurs (KOCK) angeboten. Hier geht es in entspannter Atmosphäre um erste generationenübergreifende Schritte in die PC-Welt. Kinder zwischen acht und zwölf Jahren sind angesprochen.

Was neu ist im Programm? In Kooperation­ mit dem Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen bietet die VHS erstmals eine Ausbildung zur Kindertagespflegeperson an. Außerdem wird neben dem Workshop „Afrikanisches Trommeln­“ ab Spätherbst auch „Afrikanischer­ Tanz“ angeboten. Und im Bereich Fremdsprachen findet man erstmals einen Anfängerkurs, in dem die tschechische Sprache gelehrt wird.