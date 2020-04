Hagen: Vorwurf der Körperverletzung gegen zwei Polizisten

Hagen. Zwei Polizisten lassen in Hagen einen hilflosen Mann einfach achtlos am Boden liegen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Beamten.

Er traute seinen Augen nicht. Also hat am Montag um 17.10 Uhr Ferdinand van der Pütten sein Handy gezückt und ein kurzes Video gedreht. Seit er den Film auf seiner privaten Facebook-Seite gepostet hat, sorgt er in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Darauf ist zu sehen, wie zwei Streifenpolizisten einen Mann mit halb heruntergelassener Hose auf der Springe einfach in offenbar hilfloser Lage liegen lassen, in den Streifenwagen steigen und von dannen fahren.

„Was auf dem Video zu sehen ist, ist ja nur ein Teil der Szene, die sich dort abgespielt hat“, sagt Ferdinand van der Pütten, der gemeinsam mit seinem Nachbar auf dem Balkon stand und die beiden Polizisten beobachtet hat. „Einer der beiden hat den Mann zuvor aus dem Parkhaus unter der Springe an einem Arm die Treppe hinauf gezogen. Dabei ist der Mann mit dem Rücken über die Stufen geschrappt. Dann hat er ihn neben der Treppe abgelegt und ist noch mal zu seinem Kollegen nach unten gegangen.“

Polizisten fahren im Streifenwagen einfach weg

An diesem Aufgang ließen zwei Polizisten den Mann einfach achtlos liegen. Foto: Hubertus Heuel

Van der Pütten ist auch Tage später noch entsetzt über die Szene, die sich direkt vor seinen Augen abgespielt hat. „Die fahren einfach weg und lassen einen hilflosen Menschen liegen wie ein Stück Dreck“, sagt er. „Das ist eine Unverschämtheit. Das Mindeste, was die beiden Polizisten hätten tun müssen, ist doch, einen Rettungswagen zu rufen und sich vor Ort so lange um den Mann zu kümmern, bis dieser eintrifft. Ich denke, dass es sich um einen Obdachlosen gehandelt hat. So, wie es diese Polizisten gemacht haben, kann man nicht mit Menschen umgehen.“

Der Rettungswagen kommt bereits, noch bevor Ferdinand van der Pütten selbst die Notrufnummer wählen kann. „Ein Passant hat das Ganze wohl auch beobachtet, ist zu dem Mann hin und hat einen RTW gerufen“, sagt van der Pütten. „Der war blitzschnell da, hat den Mann versorgt und mitgenommen.“

Polizei hat Strafverfahren gegen Beamte eingeleitet

Die Polizei selbst hat am Dienstag von dem Video erfahren. „Wir haben ein Strafverfahren wegen Körperverletzung im Amt gegen die beiden Beamten eingeleitet“, so Polizeisprecher Tino Schäfer. In einer offiziellen Mitteilung der Polizei heißt es weiter: Das Video stellt ein mögliches Fehlverhalten zweier Hagener Polizisten im Zusammenhang mit einem möglichen Hausfriedensbruch in einem Hagener Parkdeck dar. Nach einer ersten Prüfung der Sequenz ist nun ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Die genauen Umstände des Sachverhaltes seien jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Dr. Gerhard Pauli bestätigt das Verfahren. „Es besteht der Verdacht der Körperverletzung im Amt“, so der Oberstaatsanwalt. Da Beamte der Hagener Behörde betroffen seien, werde das Verfahren – wie in solchen Fällen üblich – jetzt durch das Polizeipräsidium Wuppertal geführt.

Van der Pütten nimmt das mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis. „Ich will den Beamten ja nichts – aber so etwas geht einfach gar nicht.“ Sein Video haben auf Facebook schon mehr als 500 Menschen gesehen.