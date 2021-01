In der Kirche St. Bonifatius in Haspe am heiligen Berg ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

Brand in Hagen Hagen: Weihnachtsbaum und Krippe brennen in Hasper Kirche

Haspe. In der Kirche St. Bonifatius in Haspe am heiligen Berg ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Weihnachtsbaum und eine Krippe gerieten in der Kirche in Brand. Das Gotteshaus wurde stark verraucht. 25 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar.