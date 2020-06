Hagen: Wetter macht den Mai zum Monat der Gegensätze

Hagen. Das Mai-Wetter in Hagen: Am kühlsten war es in Dahl mit 11,9 Grad und am wärmsten im Innenstadtbereich mit 13,5 Grad.

Anhaltende Trockenheit, geringere Temperaturen als üblich und Forst in den Nächten – so präsentierte sich das Wetter im Monat Mai.

Der Wonnemonat lag mit einer Durchschnittstemperatur von 12,5 Grad an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm um 1,2 Grad unter dem langjährigen Mittel der Vergleichsperiode von 1981 bis 2010. Auch gegenüber dem Mittelwert der aktuell noch gültigen internationalen Klimareferenzperiode von 1961 bis 1990 ergab sich eine Abweichung von knapp minus einem Grad.

In Dahl war es am kühlsten

12,9 Grad Celsius waren das Mittel im Stadtgebiet, ermittelt durch die 13 Wetterstationen im Verbund des Wetternetzes Hagen. Das lag damit fünf Zehntel über dem NRW-Durchschnitt. Am kühlsten war es in Dahl mit 11,9 Grad und am wärmsten in der Innenstadt mit 13,5 Grad. Wärmster Ort in NRW im Messnetz des DWD war Köln-Stammheim mit 14,6 Grad.



-1,6 Grad waren das am 15. Mai gemessene Monatsminimum. Die Nächte waren oft klar und teils kalt. Im Volmetal wurde an vier Tagen Frost und an sieben Tagen Bodenfrost registriert. Tagsüber stiegen die Temperaturen häufig auf Werte um 20 Grad, seltener jedoch auf über 25 Grad. Das Maximum wurde am 21. Mai in Dahl mit 28,0 Grad erreicht. In den klimabegünstigten Teilen des Stadtgebietes wurden bis zu vier Sommertage (25 Grad und mehr) verzeichnet.

Viel zu wenig Regen im Mai

19 Liter pro Quadratmeter Niederschlagsmenge fielen im Mai, gemessen an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm. Damit wurde der langjährige Mittelwert nur zu einem Viertel erreicht. An acht Tagen wurde messbarer Niederschlag beobachtet. Im Nahmertal wurde mit 25 Litern pro Quadratmeter der meiste Niederschlag im Stadtgebiet gemessen, am Flugplatz mit 12 Litern pro Quadratmeter der wenigste. Auf dem Kahlen Asten wurde mit 44 Litern pro Quadratmeter der meiste Niederschlag in NRW gemessen.



265 Sonnenstunden bescherte der Wonnemonat – rund ein Drittel mehr Sonne, als im langjährigen Mittel zu erwarten gewesen wäre und damit genau so viel wie im NRW-Mittel. Im südlichen Rheinland wurden bis zu 310 Stunden erreicht.



73 km/h erreichten die Spitzenböen. Im Mai war es zeitweise recht windig. An 17 Tagen wehte der Wind stark (> Windstärke 6) und an zwei Tagen stürmisch (> Windstärke 8). Auf dem Kahlen Asten traten mit 71 Kilometern pro Stunde die stärksten Böen auf.