Hagen: Wo Bürger ausgediente Weihnachtsbäume abgeben können

Hagen Der HEB sammelt auch dieses Jahr wieder ausgediente Weihnachtsbäume in Hagen. Ein Überblick zu Abgabestellen im Stadtgebiet.

Auch diesmal haben die Hagener Bürgerinnen und Bürger wieder die Möglichkeit, ihre

ausgedienten Weihnachtsbäume kostenlos zu entsorgen. Die Nadelhölzer können bis

Mittwoch, 6. Januar 2021, auf allen Schulhöfen im Hagener Stadtgebiet abgelegt werden. Wichtig: Die Weihnachtsbäume müssen frei von Schmuck und insbesondere Lametta sein und sollten nicht kleingeschnitten oder in Säcke verpackt werden.

Die Abholung kann lediglich von geöffneten Schulhöfen erfolgen. An Schulen, deren

Schulhöfe geschlossen sind, ist die Abgabe also nicht möglich.

Bis zum 31. Januar 2021 können die Weihnachtsbäume zudem an folgenden Standorten

kostenlos entsorgt werden:

• Wertstoffhof Haspe (Tückingstraße 2z)

• Wertstoffhof Obernahmer (Obernahmer Straße 10)

• Abgabestelle HEB-Betriebshof (Fuhrparkstraße 14-20)

• Kompostierungsanlage Donnerkuhle (Hohenlimburger Straße 7)

Der Hagener Entsorgungsbetrieb bittet aufgrund der aktuellen Situation noch einmal

besonders darum, an den Abgabestellen die gültigen Regelungen (Behelfs-Mund-Nasen-Schutz, Sicherheitsabstände etc.) einzuhalten.